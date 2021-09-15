Депутаты обсудили, как работали здравницы Беларуси и России этим летом

В Анапе - главном детском курорте России - состоялось заседание Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам. На нем был обобщен опыт работы санаторно-оздоровительных учреждений Беларуси и России.

Из-за пандемии коронавируса в продолжительные школьные каникулы в 26 регионах России летняя оздоровительная кампания вообще не проводилась. Прием детей осуществляли в 4,5 раза меньше организаций, чем в 2019 году. Поэтому центральной темой встречи стала работа здравниц, на базе которых отдыхают и восстанавливаются дети из Беларуси и России.

По словам руководителей здравниц, нынешним летом благодаря уже выработанному алгоритму мер безопасности - разведение отрядов по корпусам, усиление медицинского блока, установка рециркуляторов воздуха в помещениях - удалось провести летние смены в привычном формате и выйти по загрузке на доковидный уровень.

С 14 сентября в "Зубренке" стартовала кадетская смена Союзного государства

- Хорошая погода позволила проводить наши мероприятия на открытом воздухе, - рассказала директор Национального детского образовательно-оздоровительного центра "Зубренок" Надежда Онуфриева. - Этим летом мы смогли принять школьников из России, Узбекистана, Сирии. Конечно, пандемия накладывает отпечаток на организацию оздоровительного процесса. На мой взгляд, он должен быть более ярким и запоминающимся, чтобы скрасить неудобства, связанные с ограничительными мерами. Так, 22 июня в четыре часа утра у нас состоялся митинг-реквием, посвященный 80-летию начала Великой Отечественной войны. Для ребят участие в таком патриотическом проекте стало незабываемым событием. Проводились также спортивные соревнования, экологические праздники и шоу-программы... С 14 сентября стартовала кадетская смена Союзного государства. Для нас это очень ответственное мероприятие, и надеюсь, что все пройдет хорошо.

Важно

Начальник Департамента социальной политики и информационного обеспечения Постоянного Комитета Союзного государства Александр Шундрик рассказал об организации лечения и оздоровления детей из районов Беларуси и России, которые наиболее пострадали от катастрофы на Чернобыльской АЭС. В бюджете на эти цели предусмотрено 53 миллиона рублей. Сейчас уже завершены конкурсные процедуры - в Беларуси школьников принимает реабилитационно-оздоровительный центр "Жемчужина" и санаторий "Случай", в России - современный комплекс в Анапе "Вита". Путевки в здравницы получили 1118 детей. Однако программа охватывает почти две тысячи детей, и, как отметили депутаты, низкие показатели связаны напрямую с ограничительными мерами.