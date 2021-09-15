Будущее туризма: Как пандемия повлияла на индустрию путешествий в РФ

- Мы хотим показать соотечественникам, что можно прекрасно отдыхать и дома. Ведь, правда, у нас огромное количество уникальных "незаезженных" мест, - отметил заместитель генерального директора "РГ" по региональному развитию Андрей Першин, который специально прилетел в Ростов на презентацию. - Мы рассказываем, как провести время на Родине с пользой и с удовольствием. Наши журналисты ищут самые интересные места, делают эксклюзивные репортажи и делятся с путешественниками по России ценными практическими советами. Как правильно подобрать идеальное место для отдыха, как туда лучше всего добраться, каковы реальные цены на отели - и прочие лайфхаки. И что не менее важно, этот выпуск позволит администрациям регионов, городов и районов привлечь туристов к себе, создать новые туристические потоки, рассказать о неизведанных уголках страны всей многомиллионной аудитории "РГ".

Кстати, на обложке стартового выпуска - эксклюзивное интервью со знаменитым ростовчанином Дмитрием Дибровым, шоуменом и телеведущим. В конце августа самый главный "миллионер" страны пришел в южную редакцию "РГ" со своей семьей и рассказал, почему было не страшно несколько дней в одиночку сплавляться по Дону на плоту. Еще в дебютном номере можно прочитать, что ищут туристы в древних аулах Дагестана, где находятся настоящие места силы в загадочной буддистской Калмыкии, чем дагестанский хинкал отличается от грузинского и как сварить мед из арбуза.

Помимо бумажной версии, которая ежемесячно будет выходить в крупнейших городах-миллионниках, на сайте rg.ru оперативно будут собраны все свежие новости о туризме, репортажи наших корреспондентов и добытые ими "полезности", видео, ссылки на исследованные объекты и так далее.

На презентации выпуска было много гостей - часть из них собрались в ростовской редакции, а на видеосвязи с нами были Москва, Крым, Волгоград, Черкесск, Калмыкия, Астрахань, Таганрог и даже французский город Дижон. Все жарко обсуждали, как повлияла пандемия на индустрию и каким видится будущее туризма в России.

Герой одной из публикаций "РГ", донской винодел принес несколько видов своего знаменитого вина. Помимо уникальных донских автохтонов можно было продегустировать совершенно новый продукт - обезалкоголенное вино чрезвычайной полезности. А кульминацией праздника стал символический "паровоз" - огромный шоколадный торт в честь нового проекта и надписью "РГ-Туризм". Вместо дыма из его трубы повалил фейеверк, символизируя старт нового проекта. И каждому гостю редакции достался кусочек туристического пирога.

Топ-5 важных цитат на презентации

Татьяна Горяйнова, директор Агентства по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области:

- Мы еще до коронакризиса провели серьезную работу по продвижению туристического бренда Дона, постарались максимально увеличить рекламный охват в интернете, в том числе в соцсетях. В итоге, когда отменили локдаун, туристы уже знали, куда хотят ехать. Наш регион вышел в лидеры по числу отдыхающих в первом полугодии 2021 года и попал в топ-10 регионов по приросту турпотока.

"Отдых и туризм в России" - это очень интересный и перспективный проект, который, без сомнения, послужит популяризации внутреннего туризма. Мы уверены, что этот проект поможет российским регионам привлечь туристов со всех уголков нашей страны и "переориентировать" их на Родину.

Алексан Мкртчян, основатель и гендиректор сети турагентства "Розовый слон":

- Заметный рост в отрасли начался еще в 2014 году. В 2019-м на долю внутреннего туризма приходилось уже 65 процентов рынка (конечно, не в денежном выражении, а по числу отдыхающих). А сейчас внутри страны отдыхает уже почти 75 процентов туристов. Три четверти продаж - это поездки по России. Так что "Туризм и отдых в России" - очень перспективный проект.

Юрий Малик, основатель бренда "Вина Арпачина":

- Даже во Франции, с ее Лазурным берегом, Атлантикой, музеями и замечательными городами, в структуре доходов от туризма 30 процентов приносит винный туризм. Я сделал ставку на возрождение казачьих виноградников XIX века. На Дону уникальные природные места, богатая история, охота и рыбалка, мы имеем огромный потенциал для привлечения иностранцев.

Татьяна Нечепаева, генеральный директор ООО "Рейна-тур НТВ" и гостиницы "Эрмитаж":

- Иностранцы едут в Россию за чувствами и впечатлениями. Немцы мне признавались, что приезжают в Россию пообщаться, "потому что у нас даже к маме не пойдешь без звонка, а тут мы идем по улице и с нами просто разговаривают". Однажды они приехали на 9 Мая, и мы по понятным причинам очень волновались. Но когда немцы увидели шествие нашего Бессмертного полка, они плакали, а потом признались, что для них это было одно из самых сильных впечатлений в жизни. И что они хотят передать эти чувства своим соотечественникам. Ведь у них там "совсем другая картина России".

Жан-Пьер Менш, предприниматель из Франции:

- Я обожаю вашу страну! У вас очень недооцененная по мировым меркам природа, культура и гастрономия, удивительные люди! Но есть но: это инфраструктура. Я три года занимался бизнесом на Кубани, которая считается туристической жемчужиной России, и должен сказать, что над инфраструктурой еще работать и работать. Проселочных дорог с твердым покрытием практически нет, зимой их никто не чистит, огромные дыры даже на крупных магистралях. Эта проблема решаемая, в Таиланде же, например, все сделали! Но нужна воля. А еще я очень много денег оставил на дорогах края. Инспекторы ДПС всегда находили, за что оштрафовать - даже за то, что я не говорил по-русски.

Кстати

Любой читатель спецвыпуска может стать героем публикации. "РГ-Путник" приглашает рассказать о путешествиях на свою малую Родину (рубрика "Ностальжи"), о самом экстремальном приключении этого лета, а также поучаствовать в викторинах и получить призы!