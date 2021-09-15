Сколько стоит отдых в Крыму в бархатный сезон

По информации директора по развитию и коммуникациям сервиса бронирования жилья Tvil.ru Оксаны Шустиковой, средний чек в отелях Крыма в бархатный сезон (после 15 сентября) составляет 16 985 рублей на двоих при продолжительности отдыха 6-7 ночей. Данные получены на основе анализа бронирования в 10 городах полуострова.

Средняя стоимость отдыха в мини-отелях Ялты - 3,6 тысячи рублей в сутки, в пятизвездочных гостиницах и арт-виллах - до 30 тысяч рублей в сутки, в мини-отелях Алушты и Севастополя - 2,8 тысячи рублей в сутки, в Феодосии - 2,3 тысячи рублей, в Евпатории - 2,5 тысячи рублей, в Судаке - 2,2 тысячи рублей.

По данным Tvil.ru, по числу бронирований на сентябрь-октябрь лидируют Ялта, Алушта, Феодосия, Евпатория, Судак.

По данным министерства курортов и туризма РК, в сентябре-октябре уровень бронирования объектов размещения в целом по Крыму - до 70 процентов. При этом некоторые отели забронированы на 80-100 процентов как в сентябре, так и в октябре. А санатории полуострова в среднем загружены на 70-80 процентов в сентябре, а некоторые на 90-95 процентов.