Экстремал проехал по Крымскому мосту на крыше поезда

31-летний житель Благовещенска проехал по Крымскому мосту на крыше грузового поезда и понесет наказание согласно Кодексу об административных правонарушениях. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе Крымского линейного управления МВД на транспорте.

Растиражированная в соцсетях запись начинается с момента, когда товарняк проходит под белоснежными арками железнодорожной части моста. Из опубликованных кадров понятно, что человек ведет съемку, находясь на сцепке между вагонами.

- По факту инцидента проводится проверка, - рассказал представитель линейного управления по связям со СМИ капитан внутренней службы Миахил Тимофеев. - Доехав до Керчи, житель Благовещенска Амурской области сошел с поезда в районе Керчи и позже покинул полуостров. Он выложил запись своей поездки в социальных сетях, и правоохранители быстро вычислили его. Сейчас полицейские устанавливают, где именно молодой человек сел на этот поезд.

Экстремал понесет наказание по части 11.17 КоАП РФ - нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте. Правда, наказание по первой части этой статьи весьма скромное - в частности, самовольный проезд в грузовом поезде влечет наложение административного штрафа в размере всего 100 рублей.