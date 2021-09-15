Форум современной журналистики в Сочи отложил похороны традиционных СМИ

"Бумажным СМИ осталось жить лет десять… Нет, что вы! Года два - не больше. Пандемия нам все объяснила"… Этот прогноз от лидеров современных печатных СМИ - Павла Гусева, Владимира Сунгоркина, Игоря Черняка, - то и дело звучавший в кулуарах, на пляже и в официальных дискуссиях Форума современной журналистики, собравшего 800 представителей СМИ со всех регионов России, не прибавлял оптимизма полевым труженикам - коллегам районных и областных изданий. Причем, если реклама у МК в интернете дает 70 процентов дохода, то у АиФа пока обратная пропорция.

- Жить можно, а не только выживать, - уверенно оппонирует Наталья Игнатова, главный редактор тацинских "Районных вестей". - Надо работать на читателя не ниже пояса, а выше головы, при этом давая ему то, что он хочет услышать и увидеть. В районе, где тридцать тысяч населения, каждый пятый - наш подписчик. Газета, сайт, радиоканал и ютуб - это все мы. Создали собственную службу доставки - почте мы не интересны. Ей уже более 10 лет. Получаем федеральные гранты на социально-значимые проекты. Живя в Москве, легко хоронить других. Наш сайт читают многие наши земляки не только в России, но и за границей. Подписка на PDF свежих полос для них круче "Одноклассников" в соцсетях.

Фото: ruj.ru

А в это же время на другой дискуссионной площадке зажигают блогеры, уверенно заявляя, что визуалы правят миром, а время традиционных СМИ, как ни печально, прошло. И не нужно аудиторию подстраивать под себя, надо подстраиваться под неё, не оглядываясь на "время печатных изданий". Они аплодируют снятым тут же тиктоковским роликам, где набирает тысячи лайков клип, в котором юное дарование крутит пальцем у виска за спиной солидного спикера, произносящего слова "Это наша родина" на фоне эмблемы форума.

Я так не могу. Потому что не перевелись люди, которые хотят жить в мире, где правит не тот, кто владеет любой информацией, а тот, кто владеет точной и окончательной информацией. Где производство смыслов торжествует над производством кликов, где контент создают люди не по легкомысленному принципу - я это вижу, а по трудозатратному - я это знаю. Тут я делаю себе самострел в ногу. Потому что самые сильные эмоции у меня вызвали не бесспорные речи о вечных ценностях, а замечательная дискуссия по поводу СМИ в соцсетях.

Назначенные мэтры по теме Дмитрий Шелухин, Анастасия Чубоксарова, Дмитрий Бескромный из ВШЭ, Кристина Спирина с Первого канала, немного управляемые Виталием Лейбиным (журнал "Репортер"), решили вдохновить зал тезисами типа: "Соцсети устроены для получения денег, а не для развлечений. Если вы этого не понимаете, значит, выбываете из игры".

Из игры никто не выбыл. Дискуссию немедленно переформатировал прямо из зала главред "Башинформ" Руслан Шарафутдинов, и ее тут же подхватил весь зал:

Фото: ruj.ru

- Я главред крупного регионального агентства. У меня выборы на носу. Мы не для того здесь собрались между "Радиошансон" и "Кинотавром", чтобы говорить про азы.

Мы работаем везде. Телеграмм остался единственной думающей платформой. Фейсбук уже делает ленту стерильной. ВК стагнирует. Король - Тикток и Инстаграм. Если тебя там нет, то нет и в жизни…

Из соцсетей уже никто не переходит на сайт. Появляются новые медиа, которые надо продвигать с рождения, создавая новые тексты, а не транслируя их с сайтов.

- Журналист высказывает мнение в соцсетях. Свое? Агентства? А если суждение противоречит политике учредителя, как быть? Каждый главред сталкивался с этим.

- Я из маленького районного издания. У нас некрологи - самый эффективный способ зарабатывания денег на сайте. И как я могу продвигать это в сетях, как лайк туда поставить?

В эпоху агрессивного хайпа, как сохранить свою идентичность и репутацию?

Вот тут и началась настоящая дискуссия, в том числе, как эффективно потратить сто тысяч на продвижение своего СМИ в социальных медиа. (Дискуссию можно будет увидеть и услышать на сайте Домжура).

Снимаю шляпу перед командой Союза журналистов России, в 25-й раз запустившей колоссальный механизмом форума, где профессиональный мир и пир в течение пяти дней шел на многих площадках в режиме нон-стоп. При этом успевали поклониться и легендам отечественной журналистики Владимиру Губареву и Александру Тихомирову, представившим свои книги "А- бомба: от Сталина до Путина" и "Человек укусил собаку" и тут же раззадориться на тему: "Почему старые СМИ роют себе могилу".

"Ну почему же могилу?…" - Лена Павлова, главный редактор "Амурской правды", только что получившая "ТЭФИ-Мультимедиа" за лучшую социальную акцию печатных СМИ, деликатно не соглашается с Владимиром Мамонтовым. Да, это благодаря благовещенским коллегам, и, добавлю, благодаря "РГ", страна узнала о глухом художнике со слышащим сердцем Валерии Мельнике , который рисовал новогодние ледовые открытки, различимые из космоса. А когда одинокого деда Валеры не стало после ковида, "Амурская правда" подняла всю область - на реках и озерах появились тысячи открыток в память о нем… Тепла и света, смыслов и веры хочется всем. И чаще всего на такое производство способны сильные журналистские команды, а не коммерсанты-блогеры.

Надо работать на читателя не ниже пояса, а выше головы, при этом давая ему то, что он хочет услышать и увидеть

…Прямо из Минска на форум прилетал министр иностранных дел Сергей Лавров, который два часа отвечал на ВСЕ вопросы, никем не зарегламентированные.

И был фунт изюма не только от министра про КВНовский синдром главы соседнего государства. Как вишня на торте, оказалось, что на сцене - выпускники школы №2 в Ногинске, где висят подряд портреты патриарха Пимена, министра Лаврова и, деликатно добавил Владимир Соловьев, "ведущего этой встречи".