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15.09.2021 09:25
Рубрика: Происшествия

Названа предварительная причина крушения истребителя МиГ-29 под Астраханью

Текст: Николай Грищенко
Фото: Андрей Александров/РИА Новости Фото: Андрей Александров/РИА Новости
Фото: Андрей Александров/РИА Новости

Приоритетной версией крушения истребителя МиГ-29СМТ в Астраханской области стал человеческий фактор. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщают РИА Новости.

Фото: Максим Блинов \ РИА Новости
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"Характер аварии показывает, что пилот самолета в силу каких-то сопутствующих обстоятельств мог потерять ориентацию в пространстве и допустить столкновение с землей в управляемом полете", - цитирует агентство своего эксперта.

При этом специалисты рассматривают несколько версий крушения истребителя. Окончательные выводы о причинах авиакатастрофы может сделать только официальная комиссия по итогам своей работы.

Напомним, что 18 августа, модернизированный истребитель МиГ-29СМТ потерпел крушение во время планового полета. Самолет разбился в одном из безлюдных районов полигона Ашулук и жертв среди мирного населения удалось избежать. Находившийся за штурвалом выпускник Краснодарского высшего военного авиационного училища 25-летний лейтенант погиб.

Справка "РГ"

Российский истребитель четвертого поколения МиГ-29СМТ предназначен для решения тактических задач на линии фронта. После модернизации СМТ получил "стеклянную кабину" и дополнительный топливный баком, а также возможность дозаправляться в воздухе. Увеличился также арсенал, в который вошли сверхзвуковые противокорабельные ракеты Х-29, Х-31 и Х-25 и высокоточные управляемые ракеты класса "воздух-поверхность". После модернизации в 2017 году МиГ-29СМТ применялись в Сирии.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область

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