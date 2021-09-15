Названа предварительная причина крушения истребителя МиГ-29 под Астраханью

Приоритетной версией крушения истребителя МиГ-29СМТ в Астраханской области стал человеческий фактор. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщают РИА Новости.

"Характер аварии показывает, что пилот самолета в силу каких-то сопутствующих обстоятельств мог потерять ориентацию в пространстве и допустить столкновение с землей в управляемом полете", - цитирует агентство своего эксперта.

При этом специалисты рассматривают несколько версий крушения истребителя. Окончательные выводы о причинах авиакатастрофы может сделать только официальная комиссия по итогам своей работы.

Напомним, что 18 августа, модернизированный истребитель МиГ-29СМТ потерпел крушение во время планового полета. Самолет разбился в одном из безлюдных районов полигона Ашулук и жертв среди мирного населения удалось избежать. Находившийся за штурвалом выпускник Краснодарского высшего военного авиационного училища 25-летний лейтенант погиб.

Справка "РГ"

Российский истребитель четвертого поколения МиГ-29СМТ предназначен для решения тактических задач на линии фронта. После модернизации СМТ получил "стеклянную кабину" и дополнительный топливный баком, а также возможность дозаправляться в воздухе. Увеличился также арсенал, в который вошли сверхзвуковые противокорабельные ракеты Х-29, Х-31 и Х-25 и высокоточные управляемые ракеты класса "воздух-поверхность". После модернизации в 2017 году МиГ-29СМТ применялись в Сирии.