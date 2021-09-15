Почему не все школы Крыма организовали группы продленного дня

По информации администрации Симферополя, в этом учебном году при школах работает 331 группа продленного дня (ГПД), их посещают 8412 человек. В скольких школах из 48 есть такие группы, в администрации не сообщили. По словам родителей, мест всем желающим не хватает, есть учебные учреждения, где продленки вообще нет.

Не известна и потребность в продленке, и реальная обеспеченность местами. На эти вопросы "РГ" управление образования администрации города не ответило.

За последние семь лет число групп то незначительно увеличивалось, то сокращалось. Например, в 2014 году было 278 групп продленного дня, их посещали 7530 человек. Сейчас показатели лучше, но, если учесть, что в первый класс в Симферополе в этом году пошли пять тысяч детей, а еще продолжают обучение вторые, третьи и четвертые классы, можно предположить, что 8412 человек, посещающие продленку, - это не все желающие, мест явно недостаточно. Подтвердили это "РГ" и родители школьников.

- В школе N 38 группы продленного дня есть, но попасть туда очень сложно, так как мест мало, а желающих много. При этом должны работать оба родителя, надо предоставить соответствующие справки, - рассказывает мама ученика начальной школы Ирина.

И такая ситуация в большинстве школ города.

- Школа N 30, в четвертом классе продленки нет, дети учатся во вторую смену, нет свободных кабинетов и не хватает учителей, - отмечает жительница Симферополя.

Частая ситуация, когда продленка есть только для первоклассников, а для остальных учащихся начальной школы число мест ограничено - по пять-десять человек из класса.

В школе N 23 семь первых классов и семь вторых. А на продленку набирают всего один класс из первых. Причина - отсутствие свободных кабинетов, ведь в школе почти три тысячи учеников.

Действительно, из-за большого числа школьников и нехватки классов в Симферополе 8,9 тысячи детей учатся во вторую смену: в таком режиме работают 30 школ из 48.

При школах ГПД организовывают на основании заявлений родителей. Посещают их учащиеся 1-4 классов. Комплектование групп школа осуществляет самостоятельно.

"Критериев отбора учащихся, которые посещают группы продленного дня, не существует. Количество мест в группах определяется числом поданных заявлений от родителей (законных представителей). В среднем в одной группе продленного дня до 30 человек. Необходимым условием формирования групп является не только заявление родителей (законных представителей), но и возможность создания руководителем образовательной организации условий для ее работы (наличие педагогических работников, свободных помещений в образовательном учреждении, которое работает в две смены и пр.)", - сообщили в администрации города.

При этом в одних школах продленка платная, в других бесплатная.

- В школе N 10 продленка только в первом классе, со второго по четвертый - платная, 2500 рублей плюс 60 рублей каждый день на обед. Но и то не все могут туда попасть, - говорит Светлана, мама одной из учениц.

Как пояснили в Министерстве образования и науки РК, платная продленка - это законно.

"Школа является самостоятельным юридическим лицом и имеет право оказывать платные образовательные услуги или услуги по присмотру и уходу, в школах есть платные курсы подготовки для дошкольников, группы продленного дня", - отметили в ведомстве.

В крымской столице есть учебные учреждения, где, несмотря на востребованность групп продленного дня, они не работают. Например, Таврическая школа-гимназия N 20 им. Святителя Луки Крымского. Часть здания, где расположены три больших учебных кабинета и мастерские для мальчиков и девочек (здесь же была организована и продленка) закрыта, корпус нуждается в срочном ремонте. Школа небольшая, в 22-х классах обучаются 692 ребенка. Во вторую смену - вторые, третьи, четвертые и шестые классы. Все помещения заняты с 8:00 до 18:40. Так что для создания групп в этом году свободных помещений нет, пояснили в администрации города.

Аналогичная ситуация и в некоторых школах Симферопольского района.

Вместе с тем есть школы, где с группами продленного дня нет никаких проблем: по отзывам родителей, это школы N 34, 8 и 9, гимназия N 1 им. И. В. Курчатова. Если дети учатся во вторую смену, то продленка организуется в первой половине дня.

Можно предположить, что пока в школах города не хватает классов и существуют вторые смены, ситуация с группами продленного дня не изменится.

Справка "РГ"

По данным Министерства образования и науки РК, в республике в этом году в школах обучается 224 574 человека, это на 5725 больше, чем в прошлом. В целом же за семь лет число учащихся увеличилось на 36 тысяч человек (на 20 процентов по сравнению с 2014 годом).

В РК во вторую смену учатся 20 349 ребят, это девять процентов от общего количества школьников. В 2020-2021 учебном году "второсменщиков" было 18 798. Из-за роста рождаемости и миграции семей с материка в Крым детям не хватает классов. К тому же в регионе долгое время не строили новых школ.

С 2014 года в Крыму построили пять новых школ (на 3800 мест). Это образовательные учреждения в районе Жигулина Роща в Симферопольском районе - на 1100 мест, в симферопольском микрорайоне Фонтаны и в Судаке - на 825 мест, в и Евпатории - на 800. В сентябре открыла двери школа в селе Маловидное Бахчисарайского района.