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15.09.2021 16:54

"Ростелеком" обеспечил связью первый на юге населенный пункт по новому проекту

Текст: Олег Сергеев
"Ростелеком" завершил строительство первой на юге России базовой станции в рамках второго этапа федерального проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Торжественный запуск оборудования в тестовую эксплуатацию состоялся 14 сентября в хуторе Насонтов, население которого составляет около 400 человек. Во время публичного тестирования скорость интернета достигла 50 Мбит/с.
Фото: ПАО "Ростелеком" Фото: ПАО "Ростелеком"
Фото: ПАО "Ростелеком"

Теперь жителям этого населенного пункта доступны как голосовая мобильная связь четвертого поколения (4G/LTE), так и скоростной беспроводной интернет. Проект УЦН 2.0 на юге России охватит 2428 населенных пунктов до конца 2030 года.

Фото: ПАО "Ростелеком"
"Ростелеком" построил цифровую инфраструктуру для ветроэлектростанции на Дону

В церемонии запуска приняли участие заместитель губернатора Ростовской области Артем Хохлов, региональный министр цифрового развития, информационных технологий и связи Евгений Полуянов, вице-президент - директор макрорегионального филиала "Ростелекома" на юге Сергей Мордасов, представители районных органов власти и жители хутора. После торжественного перерезания ленточки, приветственных слов от участников и демонстрации оборудования состоялось подключение к сети мобильной связи первых двадцати сим-карт.

- Этот проект имеет большую социальную значимость как для региона, так и для всего юга. Мы приходим с сотовой связью в те населенные пункты, где ее не было и в ближайшее время вряд ли появилась бы. Потому что в коммерческих целях строительство инфраструктуры для операторов там невыгодно из-за малой численности населения и низкой плотности проживания. В рамках проекта мы создаем разветвленную инфраструктуру, которая становится фундаментом для дальнейшего цифрового развития территорий, обеспечивает возможность жителям пользоваться порталом госуслуг, телемедициной, коммерческими сервисами и в целом иметь те же возможности, что и горожане, - подчеркнул вице-президент - директор южного макрорегиона ПАО "Ростелеком" Сергей Мордасов.

Второй этап проекта устранения цифрового неравенства стартовал в апреле этого года после подписания соответствующего соглашения между министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и "Ростелекомом". Специалисты национального цифрового провайдера в рамках проекта построят базовые станции в малых населенных пунктах с численностью от 100 до 500 человек. Всего до конца 2030 года "Ростелеком" охватит мобильной связью более чем 24 тысячи сел, деревень, станиц и поселков во всех регионах России, в том числе 1198 населенных пунктов до конца 2021 года. В Ростовской области в этом году в программу войдут 115 объектов.

Базовые станции специалисты "Ростелекома" планируют подключать преимущественно по волоконно-оптическим линиям связи. Диапазон радиочастот - 2300-2400 МГц, который будет использоваться и обеспечит высокую скорость мобильной передачи данных. Оператор мобильной связи Tele2 (дочерняя компания "Ростелекома") выступает в проекте в качестве центра компетенций.

Проект устранения цифрового неравенства реализуется в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".

В Ростовской области "Ростелеком" в 2019 году досрочно завершил первый этап проекта, построив более 4000 километров волоконно-оптических линий связи и обеспечив беспроводной доступ в 395 населенных пунктах региона с количеством жителей от 250 до 500 человек.

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России ЮФО Краснодарский край ЮФО Адыгея ЮФО Астраханская область ЮФО Волгоградская область ЮФО Калмыкия «Ростелеком» - национальный цифровой провайдер на юге

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