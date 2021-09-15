В Астрахани обругавший должника коллектор заплатит 100 тысяч рублей

Сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов по Астраханской области подали в суд на коллекторское агентство, сотрудники которого грубо работали с должниками. Правосудие встало на сторону заемщиков, и теперь взыскатели заплатят 100 тысяч рублей штрафа. Судебное решение уже вступило в силу.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе управления судебных приставов, нарушения были зафиксированы в ходе плановой проверки коллекторских и микрофинансовых организаций.

Исследовав записи телефонных разговоров, проверяющие обнаружили, что работники агентства оскорбляли должников и оказывали на них психологическое давление. Между тем это противоречит федеральному закону "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности". В статье 6 документа указано, что не допускается использование выражений, унижающих честь и достоинство должника. Кроме того, нельзя угрожать неплательщикам физической силой, уничтожением имущества и другими методами расправы.

Согласно законодательству, кредитор или коллектор при взыскании долгов "обязаны действовать добросовестно и разумно".

Это далеко не первый случай привлечения коллекторов к ответственности за грубость. В марте одна из микрофинансовых организаций пригрозила должнику, что выложит на сайте фото из его личного кабинета с информацией, порочащей честь и достоинство. Тот обратился с жалобой в службу судебных приставов, и ярого взыскателя оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Согласно Административному кодексу, минимальный штраф за подобные нарушения составляет 50 тысяч рублей. Именно столько заплатила микрофинасовая организация за "бомбежку" должницы СМС-сообщениями с угрозой причинить вред жизни и здоровью. Ту же сумму заплатили коллекторы за слишком частые звонки заемщику. Как пояснили в службе судебных приставов, взыскатели могут звонить должнику не чаще двух раз в неделю, причем всего раз в сутки, отправлять СМС не больше четырех раз в неделю и двух раз в день, а встречаться с ним не чаще одного раза в неделю. Причем все контакты должны производиться только с 8:00 до 22:00 в будни и с 9:00 до 20:00 - в выходные и праздничные дни.

Если права должника нарушаются, ему необходимо обратиться в правоохранительные органы или в управление судебных приставов. Однако это не освобождает его от обязанности вернуть долг, напомнили в пресс-службе.