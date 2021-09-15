В Астрахани обругавший должника коллектор заплатит 100 тысяч рублей

Новости

В Беларуси заявили об эффективности "Спутника V" 18:32
Курс евро обновил летний минимум 18:07
Цены на нефть вернулись к рекордам, поднявшись выше 76 долларов 17:59
ФАС и ФНС проверят цены на стройматериалы 17:29
Белорусский погранзнак обстреляли с территории Украины 17:22
Предпродажи "Дюны" побили рекорд 17:22
Миллер опроверг сообщения о запуске "Северного потока-2" с 1 октября 17:13
Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 75 долларов 17:10
Банк России начал работу по блокировке платежей в адрес криптобирж 17:09
"Спартак" объявил состав на матч Лиги Европы против "Легии" 16:51
Попова отнесла переболевших COVID-19 к группе риска по гриппу 16:45
Трейлер: Хабенский и Янковский в драме о знаменитом шахматном финале 16:40
Российскую вакцину "Спутник Лайт" одобрили в Иране 16:14
В США потребовали начать сближение с Россией 16:10
Сенатор объяснил новые правила по работе вытрезвителей 15:46
Матвиенко обсудила с Мезенцевым работу ПС России и Беларуси 15:44
Россияне рассказали, как меняется их работоспособность осенью 15:43
СМИ: Ракеты КНДР могли упасть в пределах ИЭЗ Японии 15:13
Названо среднее число действующих кредитов у российского заемщика 14:44
В Калужском музее космонавтики покажут спектакль "Летчик и Маленький принц" 14:31
У сенаторов возникли вопросы к Google и Apple перед выборами 14:25
Путин обсудил с Совбезом работу в международных организациях 14:23
Президент "Наполи" готов вложить 10 млрд евро в создание турнира вместо ЛЧ 14:10
МЧС предупредило жителей Подмосковья о грядущих заморозках 14:10
США могут отказаться от использования угля к 2030 году 14:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд разъяснил, за что и как отвечает "скорая помощь"
Верховный суд разъяснил, за что и как отвечает "скорая помощь"
Что будет с процентами по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ
Что будет с процентами по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ
На каких условиях публика будет попадать в Большой театр в новом сезоне
На каких условиях публика будет попадать в Большой театр в новом сезоне
15.09.2021 17:41
Рубрика: Происшествия

В Астрахани обругавший должника коллектор заплатит 100 тысяч рублей

Текст: Наталья Коротченко (Астрахань)
Российская газета - Неделя - Юг России № 211(8562)
Сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов по Астраханской области подали в суд на коллекторское агентство, сотрудники которого грубо работали с должниками. Правосудие встало на сторону заемщиков, и теперь взыскатели заплатят 100 тысяч рублей штрафа. Судебное решение уже вступило в силу.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе управления судебных приставов, нарушения были зафиксированы в ходе плановой проверки коллекторских и микрофинансовых организаций.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Приставы начали через Пенсионный фонд узнавать место работы должников

Исследовав записи телефонных разговоров, проверяющие обнаружили, что работники агентства оскорбляли должников и оказывали на них психологическое давление. Между тем это противоречит федеральному закону "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности". В статье 6 документа указано, что не допускается использование выражений, унижающих честь и достоинство должника. Кроме того, нельзя угрожать неплательщикам физической силой, уничтожением имущества и другими методами расправы.

Согласно законодательству, кредитор или коллектор при взыскании долгов "обязаны действовать добросовестно и разумно".

Это далеко не первый случай привлечения коллекторов к ответственности за грубость. В марте одна из микрофинансовых организаций пригрозила должнику, что выложит на сайте фото из его личного кабинета с информацией, порочащей честь и достоинство. Тот обратился с жалобой в службу судебных приставов, и ярого взыскателя оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Согласно Административному кодексу, минимальный штраф за подобные нарушения составляет 50 тысяч рублей. Именно столько заплатила микрофинасовая организация за "бомбежку" должницы СМС-сообщениями с угрозой причинить вред жизни и здоровью. Ту же сумму заплатили коллекторы за слишком частые звонки заемщику. Как пояснили в службе судебных приставов, взыскатели могут звонить должнику не чаще двух раз в неделю, причем всего раз в сутки, отправлять СМС не больше четырех раз в неделю и двух раз в день, а встречаться с ним не чаще одного раза в неделю. Причем все контакты должны производиться только с 8:00 до 22:00 в будни и с 9:00 до 20:00 - в выходные и праздничные дни.

Если права должника нарушаются, ему необходимо обратиться в правоохранительные органы или в управление судебных приставов. Однако это не освобождает его от обязанности вернуть долг, напомнили в пресс-службе.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Астрахань Полномочия судебных приставов

Главное сегодня

Определены первые победители лотереи для привившихся от COVID-19
Цены на нефть вернулись к рекордам, поднявшись выше 76 долларов
Памфилова призвала избиркомы гнать "мерзавцев"-провокаторов на выборах
Песков: Речи о новом локдауне в России не идет
Цена газа в Европе продолжила бить рекорды и превысила 900 долларов
Мошенники придумали новый способ похищения данных на госуслугах
Видео: Задержанный показал, как убивал школьниц в Кузбассе