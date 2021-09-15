В Крыму на выборах будут вакцинировать от COVID-19 и гриппа

В Республике Крым на выборах в Государственную думу РФ все три дня голосования - 17, 18 и 19 сентября - можно будет сделать прививку от COVID-19 и от гриппа на своем избирательном участке. Об этом заявил министр здравоохранения региона Александр Остапенко.

Пункты вакцинации откроют практически на каждом из 1131 избирательных участках РК.

- Крымчане смогут прийти на избирательный участок, измерить давление, получить консультацию врачей и сделать прививку как от коронавируса, так и от гриппа, - сказал министр здравоохранения РК Александр Остапенко. - Даже на маленьких участках будут работать мобильные прививочные группы.

Привиться от COVID-19 можно как первым, так и вторым компонентом вакцины. А вот от гриппа доступна четырехкомпонентная вакцина "Ультрикс квадри".

По последним данным минздрава РК, в республике от коронавирусной инфекции уже привиты около 500 тысяч человек, и, если стремиться к целевому показателю в 80 процентов вакцинированных, надо поставить прививки еще как минимум 700 тысячам крымчан.

Министр заверил, что для вакцинации всех голосующих на выборах в Госдуму создан солидный запас вакцин и мобилизовано достаточное количество медицинских работников.