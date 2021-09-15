В МЧС предупредили о ливнях и разрушении горных пород на юге России

В Краснодарском крае и в ряде регионов Северного Кавказа на этой неделе ожидается серьезное ухудшение погоды.

Интенсивные осадки могут вызвать наводнения, и, как следствие, разрушение горных пород. Высок риск возникновения локальных чрезвычайных ситуаций, предупредил Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (подразделение МЧС России).

И посоветовал оповестить население. Местные жители должны быть готовы к оползням и наводнениям. Властям рекомендовано провести комплекс превентивных мероприятий, направленных на минимизацию ущерба от опасных гидрометеорологических явлений.

"Из-за переувлажнения грунта и ливней сохраняются высокие риски возникновения экзогенных геологических процессов", - добавили в МЧС.