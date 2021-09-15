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15.09.2021 14:06
Рубрика: Происшествия

В Сочи турист сорвался со скалы во время прогулки по ущелью

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Хостинском районе Сочи спасатели эвакуировали туриста 1986 года рождения, упавшего со скального уступа. Об этом сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России на своей странице в Instagram.

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Информация о происшествии поступила накануне от жены пострадавшего. Женщина сообщила, что во время прогулки на территории Агурского ущелья ее муж оступился на тропе и упал со скального уступа.

Как выяснилось, сначала мужчина скатился с пологого склона протяженностью около 15 метров, после чего упал со скального участка высотой около пяти метров. При падении он получил серьезные травмы, самостоятельно передвигаться уже не мог и ему требовалась помощь.

К пострадавшему направились 12 спасателей на служебных автомобилях повышенной проходимости, а также врачи скорой помощи и специалисты Службы спасения Сочи со стороны Кавказского аула. Туриста обнаружили в ущелье неподалеку от слияния рек Агура и Агурчик. Предположительно он получил закрытый перелом правого плеча, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб органов брюшной полости.

С помощью специальных носилок и альпинистского снаряжения пострадавшего эвакуировали на тропу и транспортировали его к служебному автомобилю и вывезли из горнолесной местности к дороге, где передали врачам скорой помощи. На отдых семейная пара приехала из Чебоксар. Сегодня ночью они планировали вернуться домой.

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