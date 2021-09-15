Волгоградский губернатор определил планы развития Волжского

Оргкомитет, занимающийся трехлетней программой развития Волжского, определил планы реализации будущих проектов. В числе ключевых - строительство объездной дороги, обводнение поймы, строительство школы на тысячу человек в 37-м микрорайоне, ремонт и оснащение медоборудованием объектов здравоохранения, возведение крытого футбольного манежа на стадионе им. Логинова, модернизация систем водоснабжения и наружного освещения, ремонт внутриквартальных проездов.

Так, для постройки школы уже ищут подрядчика. А обновление больницы имени Фишера близко к завершению. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров лично проконтролировал ход работ.

- Несмотря на пандемию и другие сложности, работы по лечебным заведениям идут в плановом порядке. Мы принимаем решения по каждому объекту. В течение 2022 года мы должны завершить весь семиэтажный корпус. Он весь должен быть отремонтирован и оснащен современным оборудованием. В 2023 году мы должны завершить девятиэтажный корпус и все оставшиеся работы, в том числе благоустройство территории. К концу 2023 года больница Фишера, как мы и планировали, должна стать современным лечебным заведением, отвечающим самым высоким стандартам оказания медпомощи. Я не вижу никаких оснований для переносов сроков, - сказал Бочаров.

Как отмечает пресс-служба администрации региона, в 2019 году здесь открыли Центр амбулаторной онкологической помощи, первичный сосудистый центр, женскую консультацию. В 2020 году после капитального обновления прием пациентов возобновила четырехэтажная поликлиника, построена специализированная площадка для посадки вертолета санитарной авиации. Кроме того, в больнице построили въездную эстакаду, закупили свыше тысячи единиц оборудования. Волжский стал первым муниципалитетом региона, где в рекордные сроки с нуля построили инфекционную больницу на 120 мест.

Важным пунктом в программе развития города стала защита прав дольщиков. Свыше 40 человек получили компенсационные выплаты, более двухсот стали новоселами. Первая многоэтажка в составе ЖК "Ахтуба Сити Парк" была введена в эксплуатацию в 2019 году. Сдача второго дома позволит восстановить права еще 11 семей. К 2023 году проблема обманутых участников долевого строительства в Волгоградской области должна быть решена. С 2014 года введены в строй 90 проблемных домов и одна секция.

В рамках рабочей поездки губернатор также проинспектировал обновление дорожного хозяйства Волжского. За три года в городской агломерации отремонтировали 50 объектов. В ноябре в эксплуатацию будет сдан километровый участок продолжения дороги на улице Карбышева. Строительство шестиполосной дороги началось в мае 2020 года. Ее ввод позволит продолжить плановое развитие южных микрорайонов, свяжет новую часть с центром города, создаст дополнительные возможности для организации автобусной линии. На этом участке также предусмотрены тротуары, устройство поливочного водопровода и озеленение, монтаж дождевой канализации и освещения. Строительная готовность - 87 процентов.

Благодаря программе развития в городском округе появилось четыре детских сада на 860 мест, создали 22 общественных пространства, провели капитальный ремонт здания ДК "Октябрь" и Волжского политехнического техникума, дооснастили два дополнительных филиала "МФЦ". Продолжается возведение крытого футбольного манежа на стадионе им. Логинова.