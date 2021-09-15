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15.09.2021 21:18
Рубрика: Экономика

Заповедные земли вернули Севастополю

Текст: Юлия Крымова ("Российская газета", Севастополь)
Российская газета - Федеральный выпуск № 212(8563)
Севастополь через суд вернул 49 лесных участков в районе заповедной бухты Ласпи, незаконно выделенных под застройку в украинские годы. Лакомый кусок находится у берега моря в севастопольской зоне Южного берега Крыма, возле детского лагеря "Ласпи", и относится к землям лесного фонда. Как сообщила вице-губернатор города Светлана Пирогова, наделы могли незаконно продать за 500 миллионов рублей.

- Департамент по имущественным и земельным отношениям Севастополя в июне 2020 года подал иск в Балаклавский районный суд об истребовании из незаконного владения земельных участков, расположенных по адресу: Севастопольская зона ЮБК, 46/1-46/171, - рассказала она.

В Севастополе очередники получат 135 земельных участков

По ее словам, ответчик купил их в 2019 году у двух частных лиц, а те, в свою очередь, получили на них право в украинский период по поддельному распоряжению Севастопольской городской государственной администрации.

Участки перешли в собственность дачно-строительного кооператива "Усадьба" в 2010 году по распоряжению Севастопольской городской администрации. Однако администрация не имела права ими распоряжаться и нарушила требования Земельного кодекса Украины, что было подтверждено в суде. Решение вступило в силу еще в 2013 году, однако право собственности физлиц не было прекращено, как того требовал закон. После Крымской весны спорные участки купил новый владелец и успел зарегистрировать в Севреестре право собственности. По этому факту было заведено уголовное дело, поскольку для регистрации не было правовых оснований.

Суд первой инстанции вынес решение в пользу города, но ответчик выиграл апелляцию. Точку в споре поставил Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре. Он оставил в силе решение Балаклавского районного суда о возвращении лесных участков городу.

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