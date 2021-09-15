Жительница Кубани спалила сарай с животными односельчанина

На Кубани на скамью подсудимых отправили обвиняемую в умышленном повреждении имущества. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кубани.

Следственным отделом ОМВД России по Новокубанскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 37-летней местной жительницы по части 2 статьи 167 УК РФ.

Как выяснилось, фигурантка подожгла хозяйственную постройку односельчанина, где находились поросята, кролики и куры. Животные и птицы погибли. Общая сумма ущерба составила около 115 тысяч рублей.

Злоумышленница находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в суд. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.