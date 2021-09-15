Что покажут на Уральской биеннале современного искусства

Уральская индустриальная биеннале - один из крупнейших регулярных международных проектов в области современного искусства в России - официально откроется в Екатеринбурге 2 октября. Но программа ее настолько обширна и разнообразна, что никак не вмещается в отведенные календарные и географические рамки. В общем, на самом деле 6-я индустриальная биеннале уже давно началась, и не только в столице Урала, но и в городах Свердловской и Челябинской области, а также шагнула в Сибирь, презентовав свои проекты жителям Тюмени и Тобольска.

С середины лета все желающие могут посетить арт-резиденции биеннале: сперва художники знакомятся с действующими заводами и промышленными площадками малых и средних городов, с их особенностями, мифами и образом жизни, а затем представляют зрителям свои художественные проекты. Это и экспозиция в бывшем санатории НКВД на озере Сунгуль, и муралы на фасадах действующих цехов, и скульптурные композиции в общественных пространствах, и проекты на площадках старых заводов, и многое другое. Общая протяженность маршрутов арт-резиденций, по словам организаторов, почти семь тысяч километров.

В Ельцин-центре начал работу проект "МЖК-1980" об истории молодежного жилого комплекса "Комсомольский" в Свердловске, а также других экспериментов с обустройством жизни на земле. Посетителей ждут две выставки, публичная и детская программы, арт-интервенции и экскурсии.

Завтра в здании бывшего екатеринбургского кинотеатра "Салют" запускают публичную программу биеннале. Главные резиденты этой территории, известные швейцарские художники, подготовили несколько перформансов с участием горожан. Кроме того, в сентябрьской программе - научно-популярный лекторий, кинопоказы, спектакль-прогулка, основанный на изучении "Яндекс.Картами" привычных перемещений екатеринбуржцев по городу, и антропологическое исследование о значимости "Салюта", Уральского оптико-механического завода, цирка и Главпочтамта.

А еще команда биеннале подготовила медиаторов - они помогут зрителям с "трудностями перевода" с непростого языка, на котором "говорят" современные художники.