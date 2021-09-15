В Новом Уренгое стартовал традиционный открытый конкурс молодых специалистов на трудоустройство в дочерние общества Газпрома - крупнейшего и, пожалуй, самого завидного работодателя Ямала. В этом году его совместно проводят пять дочерних компаний газового гиганта из Ямбурга, Нового Уренгоя, Ноябрьска и Надыма, занимающихся добычей и переработкой газа.

С 2007 года в конкурсном отборе участвовало почти четыре тысячи человек. Фото: Пресс-служба ООО "Газпром добыча Ямбург"

К участию приглашают выпускников высших и средних профессиональных учебных заведений, а также учащихся последних курсов по целому ряду - более двух десятков - специальностей. Так, на предприятиях нужны специалисты в области нефтегазовой техники и технологии, геологии и геологоразведки, химии, энергетики, автоматизации, информационных технологий, эксплуатации промышленного оборудования и летательных аппаратов. Примерный портрет участника конкурса такой: выпускник 2020 года или студент с перспективой защитить диплом в этом году. Форма обучения - дневная. Средний балл по зачетке (или по диплому) - не ниже четверки.

Открытый конкурс пройдет в три этапа. На первом, отборочном, комиссия проанализирует поступившие документы и отберет кандидатов, чьи направления подготовки и квалификация представляют интерес для работодателей. На этом заочном этапе преимуществом станут научные публикации в СМИ, дипломы, грамоты лауреатов или участников научно-практических конференций.

Второй, очный, этап состоится в середине октября: для специалистов, прошедших предварительный отбор, подготовят конкурсные задания - командные и тестовые. Здесь оцениваются умение работать в коллективе, способность применять свои знания в условиях, приближенных к реальным, креативность и стрессоустойчивость. Например, второй этап последнего конкурса собрал вместе более 200 претендентов. В ситуации острого цейтнота им пришлось объединиться в небольшие группы, решить практические задачи по профессиональному профилю, а затем защитить свое решение перед экспертами. На заключительном этапе нынешних кандидатов ждут собеседования с будущими коллегами и начальниками - ведущими специалистами и руководителями структурных подразделений дочерних обществ.

Победителям вручат именные сертификаты, гарантирующие трудоустройство на вакантные места. Причем это будут стартовые позиции: молодым людям придется начинать карьеру с рабочих профессий 4-х разрядов и специалистов без категории. Кстати, кому-то выпадет работать вахтовым методом в суровых условиях Севера. Еще несколько человек попадут в кадровый резерв.

Кстати, такой способ набора персонала успешно прошел проверку временем: с 2007 года, когда организовали первый открытый конкурс, почти четыре тысячи человек из 89 регионов Российской Федерации и шести стран ближнего зарубежья состязались 19 раз. Конкурсанты представляли 260 вузов и 68 средних профессиональных учебных заведений. Однако работу в Газпроме получил в среднем только каждый седьмой претендент. Значительная часть победителей трудоустроена на предприятие, выступающее организатором конкурса, - "Газпром добыча Ямбург". Большая потребность в молодых сотрудниках есть и у других дочерних обществ - "Газпром добыча Уренгой", "Газпром добыча Надым", "Газпром переработка", "Газпром подземремонт Уренгой" и "Севернефтегазпром".

- По некоторым специальностям конкурс очень высокий. Это жесткая борьба и серьезный отбор. Мы находим действительно лучших. Ребята, которых мы приняли на работу в предыдущие годы, показали, на что они способны. Выбор действительно оказался верным: молодые специалисты, которых мы трудоустраивали по итогам конкурса, уже смогли показать себя, - отмечает заместитель начальника Управления кадров и соцразвития ООО "Газпром добыча Ямбург" Руфина Аптрашитова.