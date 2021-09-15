В Екатеринбурге на берегу озера нашли тело пропавшего бизнесмена

В Екатеринбурге у озера Шарташ, недалеко от дома на улице Изоплитной, найдено тело мужчины. По данным пресс-секретаря областного главка МВД Валерия Горелых, это местный предприниматель, чья супруга ранее заявила об его исчезновении.

Жена бизнесмена обратилась в полицию вечером 10 сентября. Поисками ее мужа занялись сотрудники угрозыска и волонтеры. Спустя несколько часов они нашли автомобиль пропавшего - там же в районе водоема, у дома на улице Пески. Накануне днем об обнаружении погибшего мужчины сообщила местная жительница.

Как сообщает пресс-секретарь Следственного комитета Свердловской области Александр Шульга, при первоначальном осмотре тела признаков насильственной смерти не найдено. Проводится судмедэкспертиза. Следователи опрашивают родственников и знакомых мужчины.