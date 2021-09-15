В Кургане наркозакладчики ранили полицейских

В Кургане обезвредили двух наркозакладчиков, которые ранили полицейских, когда те пытались задержать их.

Инцидент с нападением на стражей порядка произошел сегодня утром около половины девятого в 3 микрорайоне. Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков поймали с поличным подозреваемых, когда те делали закладки с запрещенными веществами. Злоумышленники оказали вооруженное сопротивление, ранили представителей правоохранительных органов и скрылись, передает пресс-служба курганского главка МВД.

Полицейских с ножевыми ранениями госпитализировали в больницу. По области объявили план-перехват - нападавшие были задержаны.

Расследование продолжается. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.