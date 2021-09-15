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15.09.2021 13:42
Рубрика: Культура

VI Уральская индустриальная биеннале привезла в Тюмень спецпроект-игру

Текст: Ирина Никитина (Тюмень)
Сегодня в библиотечно-информационном центре Тюменского госуниверситета официально откроется третий спецпроект "Создать новый слой" VI Уральской индустриальной биеннале современного искусства. Культурные события в Екатеринбурге стартуют чуть позже - в начале октября.
Фото: Ирина Никитина/РГ Фото: Ирина Никитина/РГ
Фото: Ирина Никитина/РГ

Организаторами тюменской главы биеннале стали региональное правительство, департамент культуры города Тюмени, программа "Формула хороших дел" холдинга СИБУР, ТюмГУ, университетская школа перспективных исследований (SAS), Тюменское музейно-просветительское объединение, фонд Владимира Смирнова и Константина Сорокина. Добавим, что экскурсии по яркой, сочной и неоднозначной экспозиции от 10 молодых художников из Москвы и Тюмени приурочили к Тюменскому нефтегазовому форуму, работающему на площадке технопарка.

Фото: Юлия Ильиных/ТАСС
Тюменский нефтегазовый форум собрал около 4 тысяч участников

Предпоказ "Слоя" состоялся накануне. С творческими ребятами, ищущими свое место в культурных институциях, познакомился замгубернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

- В 2017 году приезд в Тюмень Уральской индустриальной биеннале синхронизировался с открытием музейного комплекса имени Словцова - тогда была устроена выставка "Работа никогда не завершается". В 2019-м на проекте "Все не то, чем кажется" мы обсуждали тему бессмертия. Сегодняшняя коллаборация отражает ситуацию, в которой находится все человечество: определенные ограничения заставили людей создать новую среду, где онлайн смешался с офлайном, а на привычные вещи приходится смотреть по-иному, да еще и задавать вопросы, которые раньше никого не волновали, - заметил чиновник.

Бессменный комиссар Уральской индустриальной биеннале современного искусства, а теперь еще руководитель студенческих проектов ГМИИ имени Пушкина Алиса Прудникова отметила, что посмотреть и обсудить работы художников, как и поучаствовать в публичной программе спецпроекта сможет каждый желающий, но при условии регистрации.

- Мы готовили выставку в непонятное и даже страшное время, коим стал 2020-й год. Куратор Алиса Сычева пригласила шестерых молодых авторов из Москвы и четырех из Тюмени (создателей нового слоя, формирователей новой среды), за практиками которых давно следила в Интернете. Выставка очень личная, но ее объекты и инсталляции будут понятны многим посетителям. А через два года, уверена, Тюмень увидит нечто еще более грандиозное, - пообещала комиссар.

Сычева добавила, что о спецпроекте на 2023 год команда пока не думала. Лучше, чтобы идея родилась внезапно. А вот чего непременно хочется, так это свежих форматов. Возможно, на следующую выставку пригласят только тюменских мастеров, заточенных на то, чтобы получать финансирование и делать качественное продвижение своих работ, в том числе за рубежом.

Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области
Тюменский губернатор ответил на вопросы жителей региона

Ну а "Слой" похож на скатерть-самобранку и игру-бродилку без начала и конца. Кубики, металлические трубки, тюль, арки, цепи, бочки, стулья - из абсолютно утилитарных вещей, окружающих нас в привычной жизни, авторы пытаются создать неожиданные объекты как будто из иной реальности на подушке из собственных сновидений, впечатлений, размышлений. Зрители смущаются, но ведь запоминают и прозрачный материал, сшитый грубыми нитками (так скрепляются слои из разных эпох), и стену с кошачьими мордами (подростки оценят этот мем), и два экрана, транслирующих цифровой дневник художника Игоря Самолета, который он вел полгода. Вдруг это новые символы и знаки? А вы их запечатлели первыми на планете! Поживем - увидим.

- Искусство никому ничего не должно - это факт, - подчеркивает Прудникова. - Но надо учиться его понимать, потому что оно задает правильные вопросы и заставляет тебя меняться.

Кстати, проводниками гостей с 15 сентября по 3 декабря по первому этажу библиотечно-информационного центра ТюмГУ на выставке "Создать новый слой" будут медиаторы из числа студентов SAS. К сожалению, лично присутствовать на проекте до конца его работы сами художники не смогут - они разъедутся по мастерским придумывать и творить.

Между тем

Уральская индустриальная биеннале - крупнейший проект в сфере современного искусства в России, единственная из нашей страны попавшая в Международную ассоциацию биеннале. С 2010 года при поддержке Минкульта она исследует индустриальность как наследие и актуальную практику Уральского региона. За это время в ней приняли участие более 300 художников из 70 стран. В Тюмень биеннале приезжает уже в третий раз начиная с 2017 года.

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