Вырубка деревьев стала причиной блэкаута в Екатеринбурге

Масштабным отключением электроэнергии обернулась несанкционированная вырубка трех сосен в Юго-Западном лесопарке Екатеринбурга. Инцидент неприятный, однако его наверняка никто бы не заметил, если бы не одно но: упомянутые деревья росли в охранной зоне ЛЭП. Падая, одно из них зацепило провода, и в результате несколько районов города были обесточены.

Отключение электричества коснулось прежде всего центра города-миллионника. Как следствие, встали трамваи и троллейбусы, погасли светофоры, вырубился свет в домах, школах и офисах. К счастью, в больницах, которых в обесточенных районах немало, установлены генераторы, и там обеспечено бесперебойное снабжение электричеством.

Специалисты Роспотребнадзора оперативно организовали внеплановую проверку в детских садах и школах - как в условиях отсутствия электроэнергии хранится пищевая продукция. Рейды прошли и в медицинских учреждениях - там смотрели, как обеспечивается холодовой режим при хранении вакцины. Как выяснилось, продукты и лекарства не пострадали.

Проблему устранили достаточно быстро: через час "Россети" сначала подключили резервные мощности, а затем и ликвидировали аварию. Кто именно и с какой целью спилил деревья в охранной зоне ЛЭП, пока неизвестно. УМВД по Екатеринбургу проводят следственные мероприятия.