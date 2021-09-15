Житель Екатеринбурга отсудил 60 тысяч за утонувший в луже автомобиль

Автомобилист из Екатеринбурга доказал в суде, что его машина сломалась после попадания в лужу, которая образовалась из-за неработающей ливневой канализации на одной из улиц города.

Инцидент случился в августе прошлого года, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. Во время сильного дождя мужчина ехал на Hyundai Solaris по улице Блюхера в сторону Егоршинского подхода. На дороге в это время появилась большая лужа, через которую все проезжали, и водитель тоже решил рискнуть, но его авто заглохло в потоке воды. Приехавшие на место сотрудники ГИБДД установили, что на этом участке дороги не работала ливневка, а глубина "озера" составила 40-50 сантиметров. Все недостатки прописали в акте.

Экспертиза подтвердила, что у Hyundai поврежден двигатель. Стоимость ремонта составила 49 150 рублей. Еще 17,5 тысячи водитель заплатил за вызов эвакуатора, мойку машины, запчасти и услуги. Убытков вышло на 66,7 тысячи рублей.

Мужчина попал иск в суд на учреждение, которое занимается эксплуатацией ливневой канализации в месте ДТП, и на администрацию города, владеющей коммуникацией. В суде первой инстанции посчитали, что истец сам на тридцать процентов виноват в случившемся, а коммунальная организация - на семьдесят. Вины мэрии в инциденте, согласно вердикту, нет. Запрошенные за ремонт деньги взыскали частично.

Ответчик подал апелляционную жалобу в областной суд, ссылаясь на то что автовладелец сам виноват, а дождь - обстоятельство непреодолимой силы. Однако суд решил, что непогода - не причина не обслуживать ливневку, и оставил решение суда первой инстанции без изменений.

В пользу владельца иномарки взыскали 60 144 рубля.