Режиссер Владимир Янковский - читателям "СОЮЗа": Следите за моей "Слежкой"

В глазах многих актер, режиссер и продюсер Владимир Янковский - баловень судьбы. Ему посчастливилось родиться в семье народного артиста СССР, корифея минского Русского театра им. М. Горького Ростислава Янковского. Родной дядя - еще один народный артист СССР Олег Янковский.

Династия Янковских в сборе: Игорь, Ростислав, Олег, Владимир, Филипп (слева направо). Фото: фото из архива

Также членами прославленного кинематографического и театрального клана являются Игорь, Филипп, Иван… Популярные режиссеры и актеры. Владимир Янковский в свое время окончил Минский театрально-художественный институт. Восемь лет проработал на театральной сцене, но ушел в режиссуру. Сначала снимал клипы, потом сериалы. Сегодня работу над сериалами сочетает с созданием полного метра. Он режиссер исторической драмы "Купала", байопика, посвященного классику белорусской литературы Янке Купале, а также молодежного хоррора "Слежка", который скоро выйдет в российский прокат.

Владимир Ростиславович, чувствуете себя наследником известной кинематографической династии?

Владимир Янковский: Хотелось бы… Но что значит чувствую? Я могу чувствовать что угодно, но как это выглядит со стороны? Это не меня надо спрашивать. Мне бы хотелось быть продолжателем династии, безусловно.

Какие-то семейные традиции вашего клана, семьи Янковских, сохраняются сегодня?

Владимир Янковский: Я уже говорил как-то, что после смерти отца и Олега Ивановича, моего дяди, клан в принципе распался. Потому что стимулировал его активность и всегда собирал вокруг себя мой отец, Ростислав Иванович. Для того чтобы существовал клан, должен быть магнит. Отец был таким магнитом. Сейчас мы все немного разрозненны.

За успехами Ивана Янковского следите?

Владимир Янковский: Иван - мой двоюродный племянник, какие-то фильмы у него, как у любого актера, хорошие, какие-то - не очень. Парень крепкий, интересный. В будущем, если бог даст, очень хочу с ним поработать.

Вам интересно работать с сегодняшней молодежью?

Владимир Янковский: Да. Я сейчас снял картину на собственные деньги и деньги моего бизнес-партнера. Это полный метр, хоррор, называется "Слежка". Показали его в Москве прокатчикам. Они заинтересовались, хотят делать прокат по России. И на западные хоррор-фестивали поедем. Фильм сделан для молодежи, и играет у меня там в основном молодежь, 20-летние ребята. Там их мир, их менталитет и проблемы очень ярко показываются. То, о чем они думают, чем живут. Разговаривают они на современном молодежном сленге.

Что стало импульсом для создания ленты?

Владимир Янковский: Сама история, которую я придумал. Она связана с темой онлайн-реальности: мобильными телефонами, онлайн-переговорами, современными гаджетами… По-моему, забавная история получилась.

Российский кинопрокат восстановился после пандемии?

Владимир Янковский: Он возрождается. Мы хотим делать прокат весной 2022 года, в апреле. К тому времени, думаю, прокат будет жить уже ярче. Конечно, будем продвигать "Слежку" в онлайн-кинотеатры и интернет-платформы.

Никогда не хотел быть актером, мечтал стать художником. Я окончил художественную школу и рисую всю жизнь...

Давайте вспомним времена вашей учебы в Минском театрально-художественном институте. У вас же, признайтесь, был блатной курс?

Владимир Янковский: Да, дочки министров, сыновья народных артистов…

То, что в профессию их привели за руку, это пошло им во благо или нет?

Владимир Янковский: Кому-то во благо, а кому никак. У меня вроде сложилось. Но я никогда не хотел быть актером, хотел быть художником. Я окончил художественную школу и рисую всю жизнь. Полученное актерское образование в сочетании с художественным очень помогли мне в моей режиссерской профессии. Помогли создать свое видение.

Душа совсем не лежала к актерству?

Владимир Янковский: Нет, это полностью зависимая профессия, а мне хотелось быть самостоятельным.

Позвольте немного о личном. У вас поздний брак. Можете назвать его плюсы и минусы?

Владимир Янковский: Минусов не вижу. В 43 года я встретился со своей женой Ольгой и понял, что теперь я остепенился и хочу иметь семью. До этого меня интересовала карьера, разнообразные женщины. Если бы я женился в 20 или 25 лет, развелся бы через полгода, это однозначно. Для такого типа мужчин, как я, ранние женитьбы бессмысленны. Мне просто надо было пройти определенный путь, и я его прошел. И все произошло закономерно. Женился тогда, когда мне стало это необходимо. И ребенок у меня появился тогда, когда я захотел его очень сильно. В семью я стал вкладывать душу и ради семьи стал жить… И 23 года разницы с женой для современного мужчины, мне кажется, это нормально.

Могли остаться холостяком?

Владимир Янковский: Если бы не встретил Ольгу, запросто. Потому что она та вторая половинка, о которой мечтает любой мужчина. И это не пафосные слова, поверьте. Когда ты встречаешь человека, который тебя понимает и чувствует и ради тебя готов на испытания, и что-то тебе прощать, и терпеть, это очень важно. Я ведь человек достаточно сложный.

Дает о себе знать грузинская кровь?

Владимир Янковский: Конечно. Я же холерик. Очень эмоциональный. Для меня взорваться в три секунды - нормально. И я ведь не чистый грузин, во мне грузинской крови - четверть. Мама Нина Давидовна наполовину грузинка: папа у нее грузин, а мама русская. Так что я вообще уже четвертной грузин.

А белорусский характер у вас в чем проявляется?

Владимир Янковский: Когда начал заниматься "Купалой", изучил нелегкую и порой трагическую историю нашей страны и нашего народа. И патриотические чувства у меня сейчас обострены. Я очень сильно люблю Беларусь, может быть, даже болезненно. Переживаю за то, что с ней происходит, очень хочу, чтобы все нормализовалось. Жаль, что мы не умеем гордиться своей историей и плохо ее знаем. Когда я российским актерам показывал трейлер фильма "Купала", мне приходилось на пальцах объяснять, что такое ВКЛ, что такое белорусский язык… Увы, многое стерто. Хочется, чтобы фильм "Купала" поспособствовал пробуждению интереса к нашей истории и культуре. Знаю, что те, кто картину посмотрел, выходили после просмотра неравнодушными.