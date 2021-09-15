Роскомнадзор предостерег СМИ от нарушения законодательства о выборах

Роскомнадзор напомнил средствам массовой информации о необходимости соблюдения требований законодательства о выборах в преддверии избрания депутатов в Государственную думу. Сообщение об этом ведомство разместило на своем сайте.

Также в адрес редакций направлены письменные предупреждения.

"Не допускается оказание любых услуг, связанных с проведением предвыборной агитации, включая размещение каких-либо агитационных материалов в СМИ и в сети "Интернет", с нарушением порядка, установленного законодательством о выборах", - говорится в сообщении Роскомнадзора.

Отмечается, что представителям редакций сетевых изданий и СМИ запрещается проводить предвыборную агитацию, выпускать и распространять любые агитационные материалы, то есть в информационном материале не может быть прямых призывов голосовать за конкретного кандидата.

Сама предвыборная агитация кандидатов и политических партий может оплачиваться только через избирательные фонды.

За нарушение требований законодательства средства массовой информации могут оштрафовать.