Россияне переходят на кофе и травяные напитки

В России снижается потребление чая. Покупатели переходят на кофе, травяные чаи, иван-чай. Пить чистый чай перестало быть модным. А в этом году потребление может снизиться еще на фоне роста цен. Фрахт вырос в несколько раз, что неизбежно отразится на цене товара.

По данным NielsenIQ, продажи чая с августа прошлого года по июль 2021 года снизились в натуральном выражении на 6,5%. В течение последних пяти лет импорт чая в Россию сократился на 8% со 164,4 тысячи тонн в 2016 году до 151,4 тысячи тонн в 2020 году, говорит руководитель проектов компании "НЭО Центр" Анастасия Сысоева. В первом полугодии этого года в Россию ввезено 77,4 тысячи тонн чая. Это на 3 тысячи тонн больше, чем за тот же период 2020 года. Но к концу года поставки могут снизиться, говорит генеральный директор ассоциации "Росчайкофе" Рамаз Чантурия.

По его словам, уже сейчас очевидно, что Россия потеряла статус исключительно чайной страны. Чайных продуктов россияне пьют примерно столько же, сколько и раньше. Но в последние два-три года падает потребление именно чистого чая. Россияне все больше отдают предпочтение ароматизированным травяным смесям из чая с добавками (чабрецом, малиной, листьями смородины). Потребление кофе в России, наоборот, растет и уже пару лет примерно на 40 тысяч тонн выше, чем чая. Рост происходит за счет жареного зернового кофе. "Кофе - маркер современного образа жизни. А чай не попадает в эту историю. Да и само понятие чай, к сожалению, уже размыто - потребитель называет чаем все растительное сырье, что заваривает кипятком", - говорит Чантурия.

В этом году накладывается другая проблема - в разы подорожал фрахт. Если раньше за контейнер в 20 тонн импортеры платили 2,5-3 тысячи долларов, то сейчас из Китая доставка морем может обойтись в 18 тысяч долларов. А это уже соизмеримо со стоимостью дешевого чая. Импортеры китайского чая пытаются переключиться на более дешевый железнодорожный транспорт, но ждать отгрузки приходится по два с половиной месяца, рассказывает Чантурия. В новых контрактах подорожание фрахта будет учитываться. Что отразится на конечной стоимости товаров, которые везут морем. И в цене недорогого товара такое увеличение будет особенно заметно.

Кофе растет в цене, но его в России на протяжении последних десяти лет пьют все больше. А вот повышение цен на чай на фоне его ослабевающей популярности может еще снизить его продажи, считает эксперт. При этом заместить импорт чаем собственного производства при всем желании не удастся. Доля краснодарского чая в общем объеме потребления составляет всего 0,2%. У нас в стране производится около 200-300 тонн готового чая, а Россия потребляет около 140 тысяч тонн. А экономическая целесообразность выращивания трав в промышленном масштабе сомнительна. Чай в Краснодарском крае можно собирать многократно с мая по сентябрь. А, например, иван-чай можно собрать только один раз в июне, говорит Чантурия.

По данным "НЭО Центр", более 80% поставок чая в Россию приходится на пять стран: Индию, Шри-Ланку, Кению, Вьетнам и Китай. Самые дорогие сорта везут из Шри-Ланки, основная масса чая из Индии, Кении и Китая относится к средней ценовой категории, из Вьетнама поставляют самые дешевые виды, которые используют для чайных пакетиков.

По данным Росстата, средняя цена черного чая за 2020 год на фоне ослабления рубля выросла на 10% до 911 рублей за кг.