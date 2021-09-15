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15.09.2021 15:43
Рубрика: Общество

Россияне рассказали, как меняется их работоспособность осенью

Текст: Елена Манукиян
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Большинство россиян не замечают влияния осени на свою работоспособность, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", результаты которого приводит RT. Так ответили 67% опрошенных. Каждый пятый рассказал, что после летнего отпуска стал работать даже лучше. Лишь 15% сообщили об ухудшении работоспособности, причем большинство из них в качестве причин назвали холодную и влажную погоду, а также сокращение светового дня.

Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
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Каждый четвертый стал хуже справляться с работой из-за того, что осенью ее стало больше, а один из десяти просто не смог включиться полноценно в работу после отпуска.

Всего в исследовании приняли участие более пяти тысяч человек старше 18 лет из всех регионов страны.

Между тем, как пояснил "РГ" главный врач медицинской онлайн-лаборатории Lab4U Валерий Саванович, часто причиной пониженной работоспособности осенью становится нехватка в организме витамина D. Он вырабатывается в нашей коже под действием солнечных лучей. При его дефиците снижается выносливость и растет хроническая усталость.

"Нехватка солнечного света, постоянная полумгла, дождливая или пасмурная погода погружают нас в угнетенное состояние, когда мы быстрее устаем и медленнее восстанавливаемся. Даже прогулка в выходные может не поправить дела, потому что погода далеко не всегда радует солнцем и теплом", - сказал доктор.

По его словам, витамин D содержится в рыбьем жире, горбуше, кете, лососе, скумбрии, сельди, курином желтке.

Общество Здоровье

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