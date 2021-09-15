Российскую вакцину "Спутник Лайт" одобрили в Иране

Иран будет применять российскую вакцину "Спутник Лайт" для массовой вакцинации населения от коронавируса. Препарат одобрен министерством здравоохранения исламской республики. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций.

В Иране считают, что вакцинация "Спутник Лайт" позволит быстрее сформировать популяционный иммунитет: поскольку препарат однокомпонентный, он вводится единожды в отличие от многих других вакцин. Его также можно применять комбинированно с вакцинами других производителей. В январе Иран также одобрил российскую вакцину "Спутник V".

По данным министерства здравоохранения провинции Буэнос-Айрес (Аргентина), эффективность применения вакцины "Спутник Лайт" составляет 78,6-83,7% при вакцинации пожилых людей. В Парагвае эффективность российского препарата по итогам массовой вакцинации оценили в 93,5%.