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15.09.2021 13:00
Рубрика: Экономика

Ростуризм: Трасса М-12 станет полноценным туристическим маршрутом

Текст: Евгений Гайва

Будущая трасса М-12 Москва-Казань может стать полноценным маршрутом для автопутешествий заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Фото: tourism.gov.ru
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"Эта автодорога должна стать не просто способом добраться из пункта А в пункт Б, но и полноценным, продуманным туристическим маршрутом со всей необходимой инфраструктурой: смотровыми площадками, зонами отдыха со всеми удобствами, качественными модульными отелями, кемпингами, кафе с вкусной едой, парковками", - сказала глава Ростуризма в ходе встречи с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. Ее слова приводит пресс-служба ведомства.

Трассу М-12 планируется построить до 2024 года и продлить до Екатеринбурга.

Стороны также обсудили запущенную чартерную программу в Татарстан и развитие туристической инфраструктуры в регионе. В частности, Догузова поделилась положительными впечатлениями от расположенного на берегу Волги глэмпинга BestGlamp. Она отметила, что очень важно создавать возможности для комфортного отдыха на природе и для жителей Татарстана, и для туристов из других регионов.

Для развития туризма будет создан единый туристический код центра Казани, который свяжет общей идеей исторические улицы города. Появятся новые прогулочные зоны, туристические информационные центры, вывески в едином стиле и система туристической навигации с QR-кодами.

Экономика Туризм Правительство Минэкономразвития Ростуризм Развитие туризма в России

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