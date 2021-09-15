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15.09.2021 06:15
Рубрика: Экономика

Рубль вошел в топ-20 валют мира: Как это отразится на его курсе

Текст: Георгий Панин
На валютном рынке доллар штурмует снизу рубеж 73 рубля, а евро - 86,3 рубля. Как поведут себя валюты дальше рассказал "Российской газете" главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Также эксперт прокомментировал вхождение рубля в список 20 самых популярных валют в мире:
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

- В среду, 15 сентября, влияние на котировки могут оказать данные по объему промпроизводства в еврозоне, Китае и США. В них инвесторы станут искать проявления силы или слабости экономик этих стран и мировой экономики в целом.

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А информация по запасам нефти в США способна воздействовать на рыночное позиционирование черного золота в свете влияния на его добычу урагана Ида в Мексиканском заливе.

До конца недели рынок обратит внимание на новую информацию, свидетельствующую о ходе восстановления экономик США и еврозоны. Это повлияет на их валюты, в том числе по отношению к рублю. В четверг выйдут данные об объеме розничных продаж и числе заявок на пособие по безработице в США.

Есть консенсус-прогноз, что эти показатели в августе были хуже, чем в июле. Это перекликалось бы с негативом по инфляции, вышедшим 14 сентября. И в целом стало бы минусом для доллара.

В пятницу эстафета по индексам потребительских цен перейдет к еврозоне. Здесь августовские показатели ожидаются равными июльским. Позитивом для российской валюты выступит и объем Международных резервов ЦБ РФ, который будет обнародован 16 сентября. Он увеличился, как предполагается, до 620,6 миллиарда долларов, в том числе за счет включения в него недавней финансовой помощи от МВФ.

Поддержку рублю в предстоящие дни, вероятно, может оказать приближение налогового периода второй половины месяца, с продажей валюты экспортерами.

Наиболее актуальный диапазон котировок до конца текущей пятидневки: 72-73,6 рубля за доллар и 85,5-87 рубля за евро.

Некоторым психологическим плюсом для российской валюты выступает сообщение от системы межбанковских переводов SWIFT. Рубль впервые с 2016 года вошел в двадцатку наиболее используемых валют, имея долю 0,18% в международных расчетах. Включение в этот своеобразный "G-20" стран, безусловно, престижно для рубля.

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В то же время, для его практических котировок не следует переоценивать значимость этого события. В 2016 году, при нахождении в "двадцатке", удельный вес рубля в мировых расчетах был выше - 0,26%. Он вытеснил сейчас из топ-20 форинт Венгрии, но пропустил вперед мексиканский песо и новозеландский доллар.

Пока нет заметного, принципиального продвижения, которое могло бы повлиять на курс. В перспективе возможно постепенное дальнейшее увеличение доли рубля в случае успеха политики большего использования нацвалют в расчетах между странами, в противовес доллару и евро.

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