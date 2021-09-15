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15.09.2021 07:46
Рубрика: В мире

С китайского ТВ исчезнут накрашенные мужчины и айдол-шоу

Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Неделя № 211(8562)
Китайские власти запретили показывать по телевизору женоподобных артистов, которые красятся и не соответствуют традиционному для Китая представлению о том, каким должен быть мужчина, пишет газета South China Morning Post.
Китайское ТВ отныне делает упор на революционную, социалистическую и традиционную культуру. Фото: EPA Китайское ТВ отныне делает упор на революционную, социалистическую и традиционную культуру. Фото: EPA
Китайское ТВ отныне делает упор на революционную, социалистическую и традиционную культуру. Фото: EPA

Национальная администрация радио и телевидения опубликовала план, по которому на ТВ также не должны появляться вульгарные интернет-звезды и люди, уличенные в нарушении закона.

Фото: iStock
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Телевидение обязали установить "правильный" стандарт красоты, стать менее развлекательным и больше делать упор на революционную, социалистическую и традиционную китайскую культуру. Однако и это еще не все. Телеканалам велено не платить артистам чрезмерно много, заключать только подлинные контракты и следить за тем, чтобы звезды не уходили от уплаты налогов. Детям звезд отныне не разрешается участвовать в телевизионных шоу.

Особое внимание уделяется столь популярной в Китае "фанатской культуре". Власти запретили к показу так называемые айдол-шоу (от английского idol - кумир, идол) - передачи, в которых люди демонстрируют свои таланты и борются за право стать звездами. Во всех программах, подразумевающих зрительское голосование, телеканалам велено строго следить за честностью этого процесса. Кроме того, от зрителей - главным образом от фанатов - запрещено требовать что-то купить за допуск к голосованию. Ранее китайское управление киберпространством также выпустило отдельный план, согласно которому в том числе запрещалось распространять "вредную информацию" и сплетни, а также провоцировать скандалы в фанатских интернет-сообществах.

Вообще на фанатах - будь то фанаты музыкальных исполнителей, актеров, вымышленных персонажей и много кого еще - в Китае делаются огромные деньги. По подсчетам портала Thepaper.cn, к 2022 году объем этой "отрасли" может составить 140 миллиардов юаней (1,5 триллиона рублей).

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