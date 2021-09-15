Новости

Следователи СК РФ возбудили дело из-за отравления ребенка в Турции 22:39
450 сотрудников уволены из больницы в Ницце из-за отсутствия вакцинации 22:39
Дом мексиканского наркобарона "Коротышки" Гусмана будет разыгран в лотерею 22:27
Николай Рассказов: Все решила моя ошибка - я упустил игрока 22:22
Ученые из Китая создали пятиминутный тест на антитела к коронавирусу 22:15
Сборная России по мини-футболу одержала вторую победу на ЧМ 22:13
В Минпромторге сообщили, что цены на пиломатериалы стабилизировались 22:09
Псаки не подтвердила, что США предоставят Киеву системы ПРО "Железный купол" 21:52
ФХР старается сократить срок дисквалификации Евгения Кузнецова 21:40
Патриарх Сербский назвал поступок Евгения Зиничева "подвигом братолюбия" 21:18
Самолет Йошкар-Ола - Москва экстренно сел из-за отказа двигателя 21:16
Витория прокомментировал поражение "Спартака" от "Легии" в Лиге Европы 20:59
Главе ГИБДД Ставрополья продлили арест на три месяца 20:53
Роскомнадзор предостерег СМИ от нарушения законодательства о выборах 20:48
Оливер Стоун: Путин не дал России превратиться в "вассала" США 20:28
ДОМ.РФ предложил создать единый ресурс о мерах господдержки 20:07
Грызлов: Киев отказался вернуться к работе в Минске в очном формате 19:58
Названа средняя сумма денежных переводов из России за рубеж 19:55
Time cоставил рейтинг 100 самых влиятельных людей на 2021 год 19:46
Арбитраж обязал каршеринговую компанию принимать оплату наличными 19:22
Глава МИД Британии лишился поста из-за ситуации с Афганистаном 19:13
В Сети вышел новый документальный сериал "Советский дизайн" 19:06
Роман Зобнин получил травму в матче против "Легии" 19:01
Британцы создадут афганское подразделение для специальных операций 18:52
В Россию на выборы в качестве экспертов приедут 10 международных омбудсменов 18:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд разъяснил, за что и как отвечает "скорая помощь"
Верховный суд разъяснил, за что и как отвечает "скорая помощь"
Что будет с процентами по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ
Что будет с процентами по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ
Пять правил: Как определить подлинность банкнот
Пять правил: Как определить подлинность банкнот
15.09.2021 22:39
Рубрика: Происшествия

Следователи СК РФ возбудили дело из-за отравления ребенка в Турции

Четырехлетний малыш из России, отдыхавший вместе с родителями в турецкой Анталье, умер с симптомами пищевого отравления. СК РФ возбудил в связи с этим уголовное дело.

В Петербурге младенец умер из-за забытой в легком иглы

"Зюзинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Западному административному округу ГСУ СК по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - передает ТАСС комментарий представителя Главного следственного управления СК по Москве Юлии Ивановой.

По ее словам, будут проведены все необходимые экспертизы, а также выяснится, какая медпомощь была оказана малышу местными врачами после первых признаков отравления.

Происшествия ЧП Происшествия ЧП Несчастные случаи Правительство Следственный комитет

Главное сегодня

Суд отправил дезинфектора из "Магнита" Антона Котова в СИЗО
Определены первые победители лотереи для привившихся от COVID-19
Цены на овощи "борщевого набора" продолжают снижаться
Миллер опроверг сообщения о запуске "Северного потока-2" с 1 октября
Цены на нефть вернулись к рекордам, поднявшись выше 76 долларов
Мошенники придумали новый способ похищения данных на госуслугах
Видео: Задержанный показал, как убивал школьниц в Кузбассе