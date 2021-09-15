Следователи СК РФ возбудили дело из-за отравления ребенка в Турции

Четырехлетний малыш из России, отдыхавший вместе с родителями в турецкой Анталье, умер с симптомами пищевого отравления. СК РФ возбудил в связи с этим уголовное дело.

"Зюзинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Западному административному округу ГСУ СК по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - передает ТАСС комментарий представителя Главного следственного управления СК по Москве Юлии Ивановой.

По ее словам, будут проведены все необходимые экспертизы, а также выяснится, какая медпомощь была оказана малышу местными врачами после первых признаков отравления.