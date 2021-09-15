Астрономы объяснили происхождение "невидимых" следов на Луне

Исследователи из австралийского Университета Кертина представили новую работу, впервые объясняющую причину появления на поверхности Луны так называемых "невидимых" следов. По их мнению, эти таинственные следы были оставлены многочисленными ударами астероидов на самой ранней геологической стадии эволюции Луны.

Исследование опубликовано в журнале Nature Communications, а коротко о нем рассказывается на сайте указанного университета. Авторы работы посвятили свое исследование изучению таинственных следов на поверхности Луны. Речь идет о почти невидимых кратерах.

Они заметно отличаются от других ударных кратеров, которые хорошо видны даже с Земли в не самые мощные телескопы. Долгое время оставалось загадкой, как и когда образовались эти кратеры, и почему они едва заметны.

Новое исследование дает довольно достоверное объяснение этому феномену. Авторы пишут, что Луна на ранней стадии своего существования, возможно, подвергалась гораздо большему воздействию астероидов и других космических тел, чем считалось до сих пор.

По словам ведущего автора работы Катарины Милькович из Школы Земли и планетологии Кертина и Центра космической науки и технологий, кратеры, которые образовались, когда Луна все еще остывала, теоретически должны визуально отличаться от кратеров, появившихся уже после ее окончательного затвердевания.

"Эти большие ударные кратеры, часто называемые ударными бассейнами, образовавшиеся во время затвердевания лунного магматического океана более четырех миллиардов лет назад, должны были образовывать кратеры другого вида по сравнению с кратерами, образовавшимися позже в геологической истории", - считает Милькович.

Юная Луна представляла собой глобальный магматический океан. То есть это была вовсе не та твердая Луна, какой мы знаем ее сейчас. На остывание раскаленного океана ушли миллионы лет. В новом исследовании говорится, что именно в те времена Луна могла подвергаться мощной бомбардировке астероидами.

Ударяясь о более мягкую, чем сейчас, поверхность, они не оставляли таких же ярко выраженных "отпечатков", какими выглядят более поздние ударные кратеры. Однако какие-то следы этих ранних столкновений все-таки сохранились. Они представляют собой геологические и геофизические свидетельства того, что столкновения на ранней стадии эволюции Луны действительно происходили.

"Временные рамки затвердевания лунного магматического океана значительно различаются между собой, если опираться на результаты разных исследований, - говорит Милькович. - Но они в любом случае могли быть достаточно продолжительными для того, чтобы пережить мощные бомбардировки, типичные для самых ранних периодов эволюции Солнечной системы".

По мере того, как Луна становилась старше, а ее поверхность остывала, следы астероидной бомбардировки становились все более заметными. Поэтому они сейчас выявляются даже при дистанционном зондировании. При этом авторы исследования говорят, что свидетельства самого раннего образования кратеров, возможно, на практике найти и не удастся.

Однако оно проливает новый свет на теорию лунной эволюции и предоставляет новые данные для ее моделирования. Работа также объясняет имеющиеся расхождения данных между теорией и практическими наблюдениями за лунными кратерами. Возможно, это открытие поможет будущим исследователям понять, что испытала и наша Земля на самой ранней стадии своего формирования.