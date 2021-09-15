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15.09.2021 15:28
Рубрика: Общество

Зафиксированы первые смерти животных от "дельта"-штамма в Монголии

Текст: Марина Володина (Ростов-на-Дону)
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Смертельные случаи среди животных от новой коронавирусной инфекции подтверждены в Монголии. От COVID-19 умерли два бобра, содержавшиеся в специализированном центре в столице страны Улан-Баторе.

Фото: Любовь Александрова/ РИА Новости
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Как пишет агентство "Синьхуа", об этом случае проинформировали в управлении ветеринарных служб Монголии. Эксперты ведомства заявили, что обстоятельства смерти бобров были непонятными.

Однако с помощью лабораторных исследований удалось доказать, что причиной летального исхода стал "дельта"-штамм коронавируса. Это первые подтвержденные случаи смерти среди животных из-за этой инфекции в стране.

Опасное заболевание было обнаружено и у других бобров. У них появились признаки, характерные для этой патологии: кашель, насморк и другие симптомы. Благодаря усилиям ветеринарных врачей, их удалось спасти.

По мнению руководителя Национального центра зоонозных заболеваний (NCZD) Ньямдоржа Цогбадраха, не исключено, что источником инфицирования бобров стали владельцы ранчо. Кроме того, подтверждено заболевание ковидом у нескольких кошек.

Общество Наука Общество Природа Пандемия коронавируса COVID-19

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