Зафиксированы первые смерти животных от "дельта"-штамма в Монголии

Смертельные случаи среди животных от новой коронавирусной инфекции подтверждены в Монголии. От COVID-19 умерли два бобра, содержавшиеся в специализированном центре в столице страны Улан-Баторе.

Как пишет агентство "Синьхуа", об этом случае проинформировали в управлении ветеринарных служб Монголии. Эксперты ведомства заявили, что обстоятельства смерти бобров были непонятными.

Однако с помощью лабораторных исследований удалось доказать, что причиной летального исхода стал "дельта"-штамм коронавируса. Это первые подтвержденные случаи смерти среди животных из-за этой инфекции в стране.

Опасное заболевание было обнаружено и у других бобров. У них появились признаки, характерные для этой патологии: кашель, насморк и другие симптомы. Благодаря усилиям ветеринарных врачей, их удалось спасти.

По мнению руководителя Национального центра зоонозных заболеваний (NCZD) Ньямдоржа Цогбадраха, не исключено, что источником инфицирования бобров стали владельцы ранчо. Кроме того, подтверждено заболевание ковидом у нескольких кошек.