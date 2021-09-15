Новости

В Кремле сообщили о прекрасном самочувствии Владимира Путина 12:56
Песков: Речи о новом локдауне в России не идет 12:56
Sotheby's выставил на торги более 100 вещей Наполеона 12:32
Попова назвала процент россиян, зараженных "дельта"-штаммом коронавируса 12:31
Стрельбу крейсера "Маршал Устинов" крылатыми ракетами сняли на видео 12:23
В Роскомнадзоре рассказали, что грозит "Билайну" за утечку данных абонентов 12:21
Собянин представил свой список кандидатов 12:00
Большинство россиян готовы принять участие в переписи на портале госуслуг 11:47
Оперштаб: В Москве выявлено 1 838 новых случаев COVID-19 11:39
Попова: Более половины взрослых россиян будет привито через несколько месяцев 11:39
В Зимбабве непривитым запретили ходить в церковь 11:15
В ОДКБ будет создан новый орган по борьбе с биоугрозами 10:54
ОДКБ окажет помощь Душанбе в случае обострения ситуации на границе с Афганистаном 10:53
Участок трассы М-12 от ЦКАД до А-108 заработает в 2022 году 10:50
Большунов выступит на чемпионате мира по лыжероллерам 10:48
Лавров: Никто не торопится с признанием талибов 10:41
Лавров рассказал о вмешательстве США в дела РФ 10:36
Россиянам расширили возможность уходить в минус по дебетовым картам 10:33
Facebook разрешил отдельным пользователям не соблюдать правила соцсети 10:30
В Москве вырос спрос на офисы в деловых районах 10:26
В ПФР дали советы россиянам, выходящим на пенсию 10:12
В Подмосковье ожидаются ночные заморозки 10:06
Глава Эстонии призвала к реформе президентских выборов 10:02
Цена на газ в Европе впервые превысила 840 долларов за тысячу кубометров 10:00
"Автодор" планирует построить хорду от Екатеринбурга до Краснодара 10:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Что будет с процентами по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ
Что будет с процентами по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ
Как изменится оплата труда врачей и учителей
Как изменится оплата труда врачей и учителей
15.09.2021 12:32
Рубрика: В мире

Sotheby's выставил на торги более 100 вещей Наполеона

Текст: Юрий Когалов
Фото: Станислав Панов/ТАСС Фото: Станислав Панов/ТАСС
Фото: Станислав Панов/ТАСС

По случаю 200-летия со дня смерти Наполеона Бонапарта во Франции в этом году прошла целая серия выставок и мероприятий, посвященных его наследию. Аукционный дом Sotheby's решил не отставать и выставил на торги более 100 предметов, когда-то принадлежавших императору. Онлайн-аукцион открывается в среду и продлится до 22 сентября.

Фото: Jack Taylor/Getty Images
Уничтоженный шредером рисунок Бэнкси выставили на торги за 6 млн фунтов

Главным лотом стал один из знаменитых бикорнов (шляп-двууголок) Наполеона. Как отметили в Sotheby's, полководец пользовался ей во время военной кампании 1807 года, возможно, именно в ней Бонапарт был во время встречи с Александром I в Тильзите.

Бикорны были любимым головным убором Наполеона. У него было около полутора сотен таких шляп, однако на сегодняшний день историки идентифицировали лишь два десятка из них как принадлежавших французскому полководцу и императору. Большинство из них хранятся в музеях, но некоторые находятся и в частных коллекциях. Кстати, один из бикорнов Наполеона был недавно обнаружен в Германии. Он принадлежал одному небольшому аукционному дому, и продавцы даже не догадывались о его исторической ценности. А вот покупатель оказался более внимательным. По некоторым признакам он предположил, что шляпа вполне могла принадлежать Наполеону. Догадку подтвердило серьезное исследование. Более того, эксперты обнаружили несколько волосков, два из которых, скорее всего, принадлежали французскому императору. Уже в октябре та шляпа вновь будет выставлена на торги. Как отметили в аукционном доме Bonhams, ее стоимость оценивается в 120-170 тысяч евро.

А вот тот бикорн, что выставлен на аукцион в Париже, гораздо дороже. Как ожидается, шляпа будет продана за 400-600 тысяч евро, что, впрочем, далеко от рекорда: в 2014 году один из головных уборов Наполеона ушел с молотка почти за 1,9 миллиона евро.

Помимо вещей, непосредственно принадлежавших французскому императору, на торги выставлены еще сотни предметов, так или иначе связанных с его именем, в том числе картины и карикатуры, на которых изображен Наполеон.

В мире Европа Франция Общество История

Главное сегодня

Цена газа в Европе продолжила бить рекорды и превысила 900 долларов
Попова: Более половины взрослых россиян будет привито через несколько месяцев
В ЕР рассказали о способах подачи заявок на бесплатное подведение газа
Apple представила iPhone 13
Байден опроверг информацию о нежелании лидера КНР встречаться с ним
В Венеции для туристов введут платные турникеты
КНДР показала на параде "коронавирусные войска"