Sotheby's выставил на торги более 100 вещей Наполеона

По случаю 200-летия со дня смерти Наполеона Бонапарта во Франции в этом году прошла целая серия выставок и мероприятий, посвященных его наследию. Аукционный дом Sotheby's решил не отставать и выставил на торги более 100 предметов, когда-то принадлежавших императору. Онлайн-аукцион открывается в среду и продлится до 22 сентября.

Главным лотом стал один из знаменитых бикорнов (шляп-двууголок) Наполеона. Как отметили в Sotheby's, полководец пользовался ей во время военной кампании 1807 года, возможно, именно в ней Бонапарт был во время встречи с Александром I в Тильзите.

Бикорны были любимым головным убором Наполеона. У него было около полутора сотен таких шляп, однако на сегодняшний день историки идентифицировали лишь два десятка из них как принадлежавших французскому полководцу и императору. Большинство из них хранятся в музеях, но некоторые находятся и в частных коллекциях. Кстати, один из бикорнов Наполеона был недавно обнаружен в Германии. Он принадлежал одному небольшому аукционному дому, и продавцы даже не догадывались о его исторической ценности. А вот покупатель оказался более внимательным. По некоторым признакам он предположил, что шляпа вполне могла принадлежать Наполеону. Догадку подтвердило серьезное исследование. Более того, эксперты обнаружили несколько волосков, два из которых, скорее всего, принадлежали французскому императору. Уже в октябре та шляпа вновь будет выставлена на торги. Как отметили в аукционном доме Bonhams, ее стоимость оценивается в 120-170 тысяч евро.

А вот тот бикорн, что выставлен на аукцион в Париже, гораздо дороже. Как ожидается, шляпа будет продана за 400-600 тысяч евро, что, впрочем, далеко от рекорда: в 2014 году один из головных уборов Наполеона ушел с молотка почти за 1,9 миллиона евро.

Помимо вещей, непосредственно принадлежавших французскому императору, на торги выставлены еще сотни предметов, так или иначе связанных с его именем, в том числе картины и карикатуры, на которых изображен Наполеон.