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15.07.2021 17:31
Рубрика: В мире

На аукционе в Париже выставят шляпу Наполеона

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Парижское отделение знаменитого аукционного дома "Сотбис" решило отметить 200-летие со для смерти Наполеона Бонапарта, посвященными ему торгами. Главным лотом на них станет двууголка легендарного корсиканца, в которой в 1807 году тот предстал перед очами российского императора Александра I.
Стартовая цена головного убора, в котором легендарный корсиканец встречался с Александром I в 1807 году, составит от 400 до 600 евро. Фото: twitter@historybytes Стартовая цена головного убора, в котором легендарный корсиканец встречался с Александром I в 1807 году, составит от 400 до 600 евро. Фото: twitter@historybytes
Стартовая цена головного убора, в котором легендарный корсиканец встречался с Александром I в 1807 году, составит от 400 до 600 евро. Фото: twitter@historybytes

А происходила эта встреча в Пруссии, в городке Тильзит (кстати, ныне Советск Калининградской области). Поводом же для рандеву стали переговоры, завершившиеся подписанием двустороннего мирного договора. Тильзитский мир просуществовал вплоть до 1812 года, когда Наполеон, отправившись на завоевание России, совершил роковую ошибку, приведшую его к полному краху. Стартовая цена этой исторической шляпы обозначена в каталоге "Сотбис" суммой в 400-600 тысяч евро. Как здесь считают, на торгах она возрастет многократно.

Фото: Art Images via Getty Images
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Что известно об этом головном уборе? В середине десятых годов позапрошлого столетия его приобрел большой почитатель французского императора британский политик и аристократ Майкл Шоу-Стюарт. На протяжении двух веков реликт бережно хранился в его родовом поместье Ардгован в Шотландии и передавался, как обозначено в каталоге, "из поколения в поколение".

Всего на "наполеоновском" аукционе в Париже, а он состоится в сентябре, выставлено более ста лотов. Среди них скульптуры, личные вещи Бонапарта и его окружения, предметы быта той эпохи, а также произведения живописи. Одно из них, судя по всему, также должно привлечь внимание публики. Это картина бельгийского художника Джеймса Энсора второй половины XIX века "Раскаяния корсиканского чудовища". Энсор явно недолюбливал Наполеона, а поэтому изобразил его крайне удрученным сразу после поражения французов при Ватерлоо. Эстимейт у этого полотна также высок - от 400 тысяч евро.

Надо сказать, что предстоящие торги уже третьи за последние семь лет, где поклонникам неординарной исторической личности представлялась возможность приобрести одну из его шляп. Так, в 2014 году на аукционе в Париже императорская двууголка ушла с молотка почти за 1,9 миллиона евро. Эту сумму выложил владелец крупнейшей южнокорейской агропромышленной корпорации Harim, который выставил этот раритет в вестибюле штаб-квартиры, дабы все служащие "гордились своим предприятием".

Известно, что за свою жизнь Бонапарт сносил 190 фетровых головных уборов - как треуголок, так и "бикорнов" (двууголок). Как считают историки, в его гардеробе постоянно находилось 12 шляп, которые он менял каждые три года. Однако до наших дней сохранилось всего 19. Все они находятся в частных коллекциях и музеях как во Франции, так и за рубежом.

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