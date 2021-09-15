Совбез РФ: Таджикско-афганская граница будет укреплена

В Душанбе прошло совместное заседание совета министров иностранных дел, совета министров обороны и комитета секретарей советов безопасности ОДКБ. С российской стороны в нем приняли участие секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, а также министр обороны Сергей Шойгу и глава МИД России Сергей Лавров.

Участники обсудили военно-политическую обстановку в регионах коллективной безопасности ОДКБ, а также текущую деятельность и дальнейшие планы Организации договора о коллективной безопасности. Как сообщил корреспонденту "РГ" официальный представитель аппарата Совбеза РФ Евгений Аношин, отдельное внимание было уделено ситуации вокруг Афганистана и реагированию на вызовы безопасности, вызванные возможным обострением террористической угрозы. В частности, запланированы мероприятия по укреплению таджикско-афганской границы и проведение специальных командно-штабных военных учений. Также на южных рубежах ОДКБ будет проведена специальная антинаркотическая операция "Канал" и межгосударственная операция по противодействию нелегальной миграции "Нелегал".

Участники заседания договорились и об усилении взаимодействия по линии спецслужб по выявлению и нейтрализации экстремистских и террористических ячеек. Они также обсудили механизмы взаимодействия по противодействию подрывной пропаганде террористических организаций в киберпространстве. Кроме того, было предложено усилить взаимодействие по афганской проблематике между ОДКБ и ШОС.