Создан Белорусско-российский креативный кластер в сфере образования

Масштабной интеграции в сфере образования, науки и культуры молодежи и школьников России и Беларуси положило начало открытие Белорусско-российского креативного кластера по развитию профессионального образования, производственного обучения, науки и культуры школьников и молодежи Союзного государства.

Приуроченное к празднованию Дня народного единства, сообщает БЕЛТА, оно состоялось 15 сентября в филиале Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации с участием депутатов, российских дипломатов, общественных деятелей двух государств на диалоговой площадкой, посвященной интеграции союзных программ.

Создается кластер, пояснили его организаторы, в рамках соглашения о партнерстве в сфере культуры, образования и общественной деятельности, подписанного в мае текущего года между минским филиалом столичного вуза и Смоленской областной общественной организацией "Российский союз молодежи".

Следует добавить, что среди задач, которые предстоит решать новой структуре с использованием инновационных технологий, - формирование единой платформы для обмена опытом, совместных мероприятий и поддержки молодежи, школьников и молодых педагогов двух стран; запуск российско-белорусского партнерства в сфере культуры, образования, общественной деятельности, уточняет агентство.