Создан эффективный способ переработки пластика

Весь мир ломает голову, что делать с эверестами пластика, которые стремительно растут. Существующие способы переработки требуют применения высоких температур и длительного времени, что делает вторичный пластик слишком дорогим и обременительным для промышленных предприятий.

Исследователи из Университета штата Вашингтон разработали принципиально новый способ превращения пластмасс в компоненты для реактивного топлива и других ценных продуктов. В новой технологии исследователи применили катализатор рутений на угле и растворитель. Они смогли преобразовать около 90% пластика в другие продукты всего за час при температуре 220 градусов по Цельсию.

Регулировка условий обработки, таких как температура, время или количество используемого катализатора, является критически важным моментом. Эти параметры можно изменять в зависимости от того, какой продукт предполагается получить. Подробно технология описана в журнале Chem Catalysis. Свой вариант борьбы с пластиком предложили шотландские ученые. Они превращают его в пищевой ароматизатор ванилин. Статья об этой технологии опубликована в журнале Green Chemistry.

Традиционно ванилин выделяют из плодов тропической орхидеи. Однако природа не способна обеспечить все потребности человечества в этом ароматизаторе, которые в 2025 году достигнут 60 тысяч тонн. Большую часть ванилина производят из нефтяного сырья. Новым источником могут стать бытовые отходы, а конкретно пластик, из которого, например, делают бутылки.

Авторы заметили, что этот пластик (терефталевая кислота) способен превращаться в ванилин через цепочку из пяти химических реакций, которые используются в некоторых видах организмов. Ученые выделили у них гены соответствующих ферментов, собрали в единый блок и внесли в клетки кишечной палочки. Эксперименты показали, что они способны перерабатывать пластик в ванилин с эффективностью почти 80 процентов.

Около 90 процентов пластика обратили в другие продукты всего за час при температуре 220 градусов

Авторы уверены, что новый метод позволит закрыть потребность человечества в ванилине и поможет в борьбе с мусором. А сегодня на свалки отправляется около 50 миллионов тонн пластика в год.