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15 сентября 2021 г.

Постановление правительства Санкт-Петербурга от 14 сентября 2021 года № 670 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Санкт-Петербурге на 2022 год"

Дата подписания 14 сентября 2021 г.
Опубликован 15 сентября 2021 г.
Вступает в силу 1 января 2022 г.

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" Правительство Санкт-Петербурга постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Санкт-Петербурге на 2022 год: на душу населения - 12 428 руб. 00 коп.;

для трудоспособного населения - 13 571 руб. 90 коп.;

для пенсионеров - 10 688 руб. 10 коп.;

для детей - 12 055 руб. 20 коп.

2. Постановление вступает в силу с 01.01.2022 и действует до 31.12.2022.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Эргашева О.Н.

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов



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