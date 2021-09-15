Новости

У сенаторов возникли вопросы к Google и Apple перед выборами 14:25
Путин обсудил с Совбезом работу в международных организациях 14:23
Президент "Наполи" готов вложить 10 млрд евро в создание турнира вместо ЛЧ 14:10
МЧС предупредило жителей Подмосковья о грядущих заморозках 14:10
США могут отказаться от использования угля к 2030 году 14:07
ФСБ получила доказательства связи "Меджлиса" со спецслужбами Украины 14:06
Минобрнауки: Студентам не обязательно делать прививку от коронавируса 13:49
Politico: В США захотели передать Украине систему ПВО "Железный купол" 13:45
Беспилотникам могут запретить ездить у Кремля и в Москва-Сити 13:36
Попова объяснила запрет макарон по-флотски в школьном меню 13:30
Отопление включено в более 50% домов и более 60% соцобъектов Москвы 13:27
Никита Михалков - о том, для каких целей в Восточной Европе создаются разные "Центры" 13:20
В Британии не пустили китайского посла на прием в парламент 13:09
Одобрены льготные кредиты на досрочное строительство школ 13:03
Ростуризм: Трасса М-12 станет полноценным туристическим маршрутом 13:00
Песков: Речи о новом локдауне в России не идет 12:56
Sotheby's выставил на торги более 100 вещей Наполеона 12:32
Попова назвала процент россиян, зараженных "дельта"-штаммом коронавируса 12:31
Стрельбу крейсера "Маршал Устинов" крылатыми ракетами сняли на видео 12:23
В Роскомнадзоре рассказали, что грозит "Билайну" за утечку данных абонентов 12:21
Собянин представил свой список кандидатов 12:00
Большинство россиян готовы принять участие в переписи на портале госуслуг 11:47
Оперштаб: В Москве выявлено 1 838 новых случаев COVID-19 11:39
Попова: Более половины взрослых россиян будет привито через несколько месяцев 11:39
В Зимбабве непривитым запретили ходить в церковь 11:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд разъяснил, за что и как отвечает "скорая помощь"
Верховный суд разъяснил, за что и как отвечает "скорая помощь"
Что будет с процентами по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ
Что будет с процентами по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ
На каких условиях публика будет попадать в Большой театр в новом сезоне
На каких условиях публика будет попадать в Большой театр в новом сезоне
15.09.2021 14:07
Рубрика: В мире

США могут отказаться от использования угля к 2030 году

Текст: Дмитрий Кулемякин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Американская администрация планирует исключить уголь из списка используемых энергоносителей к 2030 году. Однако план демократов по развитию "зеленой" энергетики может поставить под угрозу стабильность национальной энергосистемы.

Фото: Getty Images
Риски быстрого перехода на "зеленую" энергетику до конца не оценены

Администрация действующего президента США Джо Байдена стремится не отставать от модных в настоящее время "зеленых" трендов и готова полностью отказаться от использования угля в энергетике к 2030 году. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Сотрудники торговой группы America's Power, которая представляет компании угольной промышленности, рассказали агентству, что существенное снижение использования угля к 2035 году является одной из ключевых целей в экологической программе Байдена. Представленная демократами программа "Чистая электроэнергия" включает в себя поощрения в размере 150 млрд долларов для тех предприятий, которые увеличат минимум на 4% выработку "зеленой" энергии. Те, кто этого не сделает, будут обязаны выплатить штраф.

Представители группы полагают, что программа Демократической партии представляет серьезную угрозу для угольной промышленности и может полностью уничтожить ее. Кроме того, они выразили опасение, что 10 лет является недостаточным сроком для отказа от угля. По их мнению, для успешного процесса декарбонизации Соединенным Штатам необходимо резко увеличить число станций, генерирующих возобновляемую энергию (ветряных и солнечных), иначе стране грозит дестабилизация национальной энергосистемы.

В мире США Экономика Отрасли Энергетика

Главное сегодня

Песков: Речи о новом локдауне в России не идет
Попова: Более половины взрослых россиян будет привито через несколько месяцев
Цена газа в Европе продолжила бить рекорды и превысила 900 долларов
В ЕР рассказали о способах подачи заявок на бесплатное подведение газа
Apple представила iPhone 13
В Венеции для туристов введут платные турникеты
КНДР показала на параде "коронавирусные войска"