США могут отказаться от использования угля к 2030 году

Американская администрация планирует исключить уголь из списка используемых энергоносителей к 2030 году. Однако план демократов по развитию "зеленой" энергетики может поставить под угрозу стабильность национальной энергосистемы.

Администрация действующего президента США Джо Байдена стремится не отставать от модных в настоящее время "зеленых" трендов и готова полностью отказаться от использования угля в энергетике к 2030 году. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Сотрудники торговой группы America's Power, которая представляет компании угольной промышленности, рассказали агентству, что существенное снижение использования угля к 2035 году является одной из ключевых целей в экологической программе Байдена. Представленная демократами программа "Чистая электроэнергия" включает в себя поощрения в размере 150 млрд долларов для тех предприятий, которые увеличат минимум на 4% выработку "зеленой" энергии. Те, кто этого не сделает, будут обязаны выплатить штраф.

Представители группы полагают, что программа Демократической партии представляет серьезную угрозу для угольной промышленности и может полностью уничтожить ее. Кроме того, они выразили опасение, что 10 лет является недостаточным сроком для отказа от угля. По их мнению, для успешного процесса декарбонизации Соединенным Штатам необходимо резко увеличить число станций, генерирующих возобновляемую энергию (ветряных и солнечных), иначе стране грозит дестабилизация национальной энергосистемы.