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Рубрика: В мире

США возобновят эвакуацию афганцев только после их вакцинации от кори

Пока все афганцы, желающие покинуть республику, не сделают прививку от кори, эвакуация не будет продолжена. Об этом заявили в Вашингтоне.

Фото: REUTERS
Почти 200 беженцев из Афганистана тщательно проверят в США

В Белом доме отметили, что среди тех, кто уже доставлен в США, выявлено минимум шесть заболевших. Их изолировали, сообщает ТАСС.

Согласно последним данным, из Афганистана в Соединенные Штаты за две недели эвакуировали более 60 тысяч человек. Это местные жители, помогавшие в свое время американским войскам. Всего в США планируют разместить почти 95 тысяч афганцев.

Напомним, представители радикального движения "Талибан" (запрещено в России) захватили власть в Афганистане 15 августа.

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