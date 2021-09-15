США возобновят эвакуацию афганцев только после их вакцинации от кори

Пока все афганцы, желающие покинуть республику, не сделают прививку от кори, эвакуация не будет продолжена. Об этом заявили в Вашингтоне.

В Белом доме отметили, что среди тех, кто уже доставлен в США, выявлено минимум шесть заболевших. Их изолировали, сообщает ТАСС.

Согласно последним данным, из Афганистана в Соединенные Штаты за две недели эвакуировали более 60 тысяч человек. Это местные жители, помогавшие в свое время американским войскам. Всего в США планируют разместить почти 95 тысяч афганцев.

Напомним, представители радикального движения "Талибан" (запрещено в России) захватили власть в Афганистане 15 августа.