Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 75 долларов

В ходе торгов стоимость нефти марки Brent обновила максимум со 2 августа, превысив 75 долларов за баррель.

По данным торгов на 16:37, ноябрьские фьючерсы стоили 75,39 доллара.

С начала торговой сессии баррель Brent подорожал почти на полтора доллара, относительно закрытия предыдущего дня - на $1,38, подскочив в цене почти на 2%, отмечает РБК.

Рост цен обусловлен прогнозами от отраслевых агентств, считает эксперт Промсвязьбанка Екатерина Крылова. По ее словам, Международное энергетическое агентство (МЭА) вчера понизило прогноз по спросу на нефть в мире на этот год из-за коронавируса, но повысило прогноз на 2022 год за счет реализации отложенного спроса и прогресса в программах вакцинации.

Нефть марки WTI подорожала на 2,15%, до $71,74 за баррель.