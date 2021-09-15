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15.09.2021 17:10
Рубрика: Экономика

Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 75 долларов

Текст: Елена Манукиян

В ходе торгов стоимость нефти марки Brent обновила максимум со 2 августа, превысив 75 долларов за баррель.

Фото: iStock
Назван сценарий, при котором нефть подешевеет до 45 долларов в 2022 году

По данным торгов на 16:37, ноябрьские фьючерсы стоили 75,39 доллара.

С начала торговой сессии баррель Brent подорожал почти на полтора доллара, относительно закрытия предыдущего дня - на $1,38, подскочив в цене почти на 2%, отмечает РБК.

Рост цен обусловлен прогнозами от отраслевых агентств, считает эксперт Промсвязьбанка Екатерина Крылова. По ее словам, Международное энергетическое агентство (МЭА) вчера понизило прогноз по спросу на нефть в мире на этот год из-за коронавируса, но повысило прогноз на 2022 год за счет реализации отложенного спроса и прогресса в программах вакцинации.

Нефть марки WTI подорожала на 2,15%, до $71,74 за баррель.

Экономика Отрасли Нефть и газ Цена на нефть

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