Зафиксировано столкновение Юпитера с неизвестным объектом

Астрономы по всему миру стали свидетелями столкновения неизвестного объекта с Юпитером. Нескольким наиболее удачливым фотографам удалось запечатлеть это событие, апофеозом которого стала яркая вспышка на поверхности планеты-гиганта.

Как сообщает Earth Sky, поистине яркое событие произошло 13 сентября 2021 года. Ночью наблюдатели со всего мира следили за Юпитером. Их внимание было приковано к прохождению по поверхности этой планеты тени ее спутника Ио.

Размеренные наблюдения прервала яркая вспышка. Ее удалось заснять нескольким удачливым астрофотографам, которые уже поделились своими снимками на специализированных астрономических сайтах.

Так, сделать снимки удалось астроному из Германии Харальду Палеске. В интервью порталу SpaceWeather.com он рассказал, что наблюдал, как темная тень Ио пересекает поверхность Юпитера, когда заметил нечто необычное. "Меня удивила яркая вспышка света, - признался он. - Это могло быть только ударом".

Отметим, что Палеске снимал прохождение тени Ио на видео. Позже он просмотрел свою запись и подсчитал, что зафиксированное им событие длилось всего две секунды. К аналогичному выводу пришел и второй удачливый астроном-любитель. Хосе Луис Перейра из Бразилии также успел запечатлеть огненный шар. Позже событие было подтверждено французским астрофотографом Дж. П. Арно, которому также посчастливилось его заснять.

Пока рано говорить о том, какой именно объект врезался в Юпитер. Столкновения астероидов с этой планетой происходят достаточно часто. Исследователи надеются идентифицировать неизвестный объект по сделанным снимкам и видеозаписям. По предварительным оценкам, это мог быть астероид размером около 100 метров в поперечнике.

В настоящий момент наблюдатели всего мира нацелили свои телескопы на Юпитер. Они надеются обнаружить темную отметину или временный "шрам", который мог образоваться в результате удара. Именно это произошло во время самого известного столкновения с Юпитером, которое произошло в июле 1994 года. Тогда в газовый гигант врезалась комета Шумейкера-Леви 9. Событие было спрогнозированным, поэтому за ним следили профессиональные обсерватории. Они были готовы зафиксировать мощное столкновение, но по пути комета была разорвана гравитационными силами планеты и превратилась в шлейф из собственных обломков.