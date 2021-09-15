Суд не смягчил приговор Михаилу Ефремову по громкой аварии

Второй кассационный суд общей юрисдикции не стал смягчать приговор актеру Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП. В прошлом году Пресненский суд осудил актера на 8 лет колонии. Позже Мосгорсуд смягчил это наказание до 7,5 года.

В кассационной жалобе защита Ефремова попросила суд снизить ему срок и заменить отбывание на колонию-поселение. Сам актер, в суде присутствовавший по видео-конференц-связи, сообщил, что полностью раскаялся в содеянном, признал вину и молится за погибшего. Кроме того, он сообщил, что в колонии у него обострилась астма. "В колонии обострились мои заболевания - трудно дышать, я периодически задыхаюсь. Это кара Господня. У нас в колонии очень хорошие врачи, которые купируют эти проявления. Но боюсь, что такой большой срок мне не выдержать", - сказал Ефремов. Кроме того, он заверил суд, что за год в колонии осознал произошедшее.

"Здесь, в колонии, ко мне пришло осознание случившегося. На мне страшный грех, мне его замаливать всю жизнь. Если я когда-либо выйду на свободу, то буду всеми силами помогать родным погибшего Сергея Захарова. Прошу вас о снисхождении и милосердии", - попросил суд актер.

Также адвокаты Ефремова напомнили, что их клиент полностью возместил моральный вред родственникам погибшего водителя. Кроме того, как отметила защита, до аварии заслуженный артист занимался благотворительностью, получил много благодарностей и госнаград. А в колонии не получил ни одного замечания и имеет ряд поощрений за безупречную работу и достойное поведение.

Однако гособвинитель в суде заявил, что вынесенный приговор Ефремову - законный и обоснованный, и попросил суд не удовлетворять жалобу защиту. С мнением прокурора согласились и представители потерпевшей стороны.

Выслушав мнение сторон, суд постановил: "Жалобу защиты Ефремова оставить без удовлетворения, апелляционное определение Московского городского суда - без изменения".

Михаил Ефремов пообещал после выхода на свободу всеми силами помогать родственникам погибшего курьера. Несмотря на это, сторона потерпевших попросила суд не смягчать наказание актеру

Как установил суд и следствие, 8 июня 2020 года Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Садовом кольце и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель "Лады" - курьер интернет-магазина Сергей Захаров - на следующий день от полученных травм скончался в больнице. Согласно информации, которую сообщила в суде прокурор, Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, превысил скорость на 25 км/ч, так как утратил контроль за управлением автомобилем и допустил выезд на встречную полосу движения. Как считает сам Ефремов, свой суровый приговор он получил не без помощи "звездного" защитника Эльмана Пашаева, который изначально выбрал на процессе тактику непризнания вины. Чем настроил против актера сторону потерпевших и прокуроров. Все началось с заявления на заседании суда о том, что актер ничего не помнит о произошедшем.