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15.09.2021 06:34
Рубрика: Власть

Суд разрешил дачникам не оплачивать необоснованные счета товарищества

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Неделя № 211(8562)
Первый кассационный суд общей юрисдикции сделал принципиальное разъяснение: жители дачных поселков не обязаны оплачивать необоснованные счета.
Администрация дачного поселка должна объясниться за каждый рубль, который требует с жителя. Фото: РИА Новости Администрация дачного поселка должна объясниться за каждый рубль, который требует с жителя. Фото: РИА Новости
Администрация дачного поселка должна объясниться за каждый рубль, который требует с жителя. Фото: РИА Новости

Нельзя заставить садовода платить за фонари на улицах поселка, которые не горели, видеокамеры, которые не работали. И тем более нельзя присылать счет за ворота и охрану, выставленные начальством поселка самовольно.

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В качестве примера суд привел спор в одном из дачных поселков Подмосковья. Тамошняя жительница пошла на принцип и отказалась платить за общее электричество, мол, прежде докажите, что ток в сетях реально сожгли и сожгли не зря. Тогда администрация пошла в суд.

"Дачное некоммерческое партнерство обратилось с иском к В., в котором просило взыскать в качестве неосновательного обогащения задолженность по оплате электроэнергии индивидуального и общего потребления, указав, что собственники земельного участка не несут расходы по электроснабжению и комплексному обслуживанию объектов инфраструктуры ДНП", - рассказывают в кассационном суде.

В ответ В. пояснила, что нет никаких доказательств оказания истцом услуг по комплексному обслуживанию территории дачного партнерства. Также женщина указала "на произвольное, без какого-либо экономического обоснования, установление истцом стоимости оказанных услуг, отсутствие введенных в эксплуатацию объектов инфраструктуры".

Иными словами, жительницу поселка заставляли платить не пойми за что по тарифам, взятым с потолка. Не сказать, чтобы это была какая-то уникальная ситуация. С таким столкнуться может каждый дачник. Вопрос, как себя вести в такой ситуации? Простой житель, согласно закону, - тварь платящая или право имеет?

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Теперь мы знаем ответ: сначала администрация должна объясниться. Утром расчеты - вечером деньги. Вечером расчеты - утром деньги. Только таков порядок действий, когда у жителя возникли сомнения.

"Отсутствие доказательств оказания дачным некоммерческим партнерством услуг по комплексному обслуживанию территории и наличия введенных в эксплуатацию объектов инфраструктуры, произвольное установление платы стоимости предоставленных услуг, без какого-либо экономического обоснования, не обязывает собственников автоматически оплачивать такие услуги", - подчеркнул Первый кассационный суд.

В случае если член товарищества не согласен с выставленными счетами, почетный адвокат России Никита Филиппов рекомендует ему запросить у председателя товарищества сведения о порядке расчета задолженности по коммунальным платежам. "Если товарищество отказывается предоставить такие сведения или член товарищества не согласен с расчетными документами, считаем правильным приостановить оплату коммунальных услуг, письменно уведомив об этом товарищество, и параллельно обратиться в прокуратуру и суд за защитой своих прав, - говорит он. - Однако необходимо понимать, что безосновательный отказ от уплаты коммунальной задолженности может повлечь для члена товарищества неблагоприятные финансовые последствия".

Адвокат уточняет, что Первый кассационный суд общей юрисдикции в двух обзорах судебной практики разобрал несколько казусов, связанных с необходимостью оплаты выставленных товариществом счетов.

Фото: Сергей Куксин
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"Кассационный суд отметил, что коммунальные услуги подлежат оплате членом товарищества, если они были реально оказаны товариществом или ресурсоснабжающей организацией, и плата за пользование такими услугами носит финансово-экономическое обоснование, - рассказывает Никита Филиппов. - Это означает, что товарищество обязано предоставить по требованию своего члена необходимые сведения и документы, подтверждающие объем и период оказанных услуг, смету и акты выполненных работ, порядок установления платы за их пользование. Бремя доказывания реальности оказанных услуг возлагается на товарищество".

По его словам, важность представленных решений заключается в том, что на уровне правоприменительной практики устраняются пробелы в толковании действующего законодательства.

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