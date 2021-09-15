Техас запретил аборты при беременности больше шести недель

Верховный суд США вынес решение по одному из самых чувствительных для Америки вопросов - праву женщин на аборты.

Выступающие против раннего прерывания беременности консервативные активисты празднуют победу: судьи большинством голосов отказались приостановить действие закона в штате Техас, запрещающего "поздние" аборты. Этот вопрос традиционно является одним из самых острых для американской общественно-политической жизни на протяжении последних 50 лет - с момента принятия Верховным судом в 1973 году прецедентного решения, которое закрепило конституционное право американок на аборты по всей территории страны.

Однако этому вердикту противоречит принятый в штате Техас и, по оценкам комментаторов, самый "репрессивный" в этом отношении закон, запрещающий проведение абортов после шести недель беременности. Согласно этому документу любой человек или организация, которые помогают женщине прервать беременность позже этого срока, являются нарушителями. За подачу исков против таких "преступников" власти обещают всем законопослушным гражданам штата награду минимум в 10 тысяч долларов. Именно такие "драконовские" положения техасского закона и отказался приостановить Верховный суд США, спровоцировав новый виток политической борьбы вокруг данного вопроса.

Если исходить из логики техасских законотворцев, ответчиками по искам о нарушении закона о запрете "поздних" абортов могут стать не только больницы и их доктора, но даже водители такси, которые довезли женщину до медучреждения и тем самым приняли косвенное соучастие в прерывании беременности. На фоне текущей правовой неопределенности техасские госпитали уже начали отказываться от подобного рода медицинских операций, сообщили СМИ.

Причем пример Техаса может стать заразительным. Так, штат Миссисипи в июле также обратился в Верховный суд США с требованием предоставить штатам самим определять свою политику в вопросе об абортах. По оценкам комментаторов, в случае успеха Техаса и Миссисипи в Верховном суде до половины американских штатов могут так или иначе ограничить права женщин на аборты.

А как у нас?

В России уже много лет продолжается общественная дискуссия по поводу приемлемости абортов. В последние годы количество операций по прерыванию беременности серьезно уменьшилось. Россия вышла из числа стран - антилидеров по количеству абортов и сейчас в сравнении с развитыми странами находится на средних позициях.

Но тема остается одной из самых острых. Хотя о полном запрете на право женщины свободно прерывать беременность речи не идет, тем не менее в течение последних лет было предпринято много шагов, чтобы число абортов сокращалось. Последовательную антиабортную позицию занимает РПЦ. "При активной поддержке руководства РПЦ была введена такая мера, как "неделя тишины", которая практикуется с 2011 года. Тогда же был принят Закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ", который, в частности, регламентировал порядок проведения аборта ", - отмечают научные сотрудники Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН Жанна Чернова и Лариса Шпаковская в опубликованной недавно статье "Антиабортная повестка в консервативном дискурсе современной России". Женщинам, которые приходят к врачу, чтобы сделать аборт, предлагается подождать от двух до семи дней. "Введение этой меры вызвало противоречивую реакцию со стороны общества. Феминистские организации выступали против использования такого воздействия на женщин, считая это способом принуждения к принятию решения о рождении ребенка. Тем не менее "неделя тишины" активно применяется в государственных медучреждениях", - отмечают эксперты.

Ирина Невинная