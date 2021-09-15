Терон, Сэндлер и Эльба примут участие в празднике для фанатов Netflix

Всего 10 дней осталось до глобального мероприятия TUDUM, которое впервые в истории проведет крупнейший онлайн-кинотеатр мира Netflix. Называние вдохновлено тем самым звуком, который зрители слышат перед каждым фильмом и сериалом Netflix.

"Наша цель проста - поблагодарить фанатов со всего мира и подарить им незабываемые впечатления", - анонсирует стриминговый гигант. Подробно о мероприятии TUDUM "РГ" писала ранее.

Если коротко - 25 сентября более 145 самых больших звезд Netflix и творцов со всего мира, представляющих более 70 сериалов, фильмов и специальных выпусков, соберутся на виртуальной сцене и проведут вместе с фанатами целый день с эксклюзивными показами и предпросмотрами.

В среду выпущен официальный трейлер события и названы звезды-участники проекта. Среди знаменитостей такие мегапопулярные таланты, как Дженнифер Энистон, Джонатан Бейли, Джейсон Бейтман, Холли Берри, Идрис Эльба, Крис Хемсворт, Дуэйн Джонсон, Реджина Кинг, Калеб Маклафлин, Адам Сэндлер, Лилли Сингх, Зак Снайдер, Омар Си, Шарлиз Терон и многие другие.