Time cоставил рейтинг 100 самых влиятельных людей на 2021 год

Американский журнал Time составил список 100 самых влиятельных людей в мире за 2021 год. Перечень разделили по категориям: "Первопроходцы", "Деятели искусства", "Титаны", "Новаторы", "Лидеры" и "Кумиры"​​​.

В список "Первопроходцев" попали адвокат семьи Джорджа Флойда Бен Крамп, исполнительница Билли Айлиш, глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль и другие. "Деятели искусства": актеры Омар Си, Скарлетт Йоханссон, Кейт Уинслет, первая женщина-азиатка, завоевавшую премию "Оскар" в категории "Лучший режиссер" Хлоя Чжао и другие.

"Титанами" стали гендиректор Apple Тим Кук, четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Симона Байлз, самая титулованная легкоатлетка США Эллисон Феликс и другие. В список "Новаторов" попали: гендиректор компании General Motors Company Мэри Барра, основатель компании SpaceX Илон Маск, гендиректор компании Nvidia Дженсен Хуанг и другие.

"Лидерами" стали глава ВТО Нгози Оконджо-Ивеала, президент Ирана Ибрахим Раиси, премьер-министры Италии и Израиля Марио Драги и Нафтали Беннет, глава Центров по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски, глава КНР Си Цзиньпин, президент США Джо Байден, его предшественник Дональд Трамп, премьер-министр Индии Нарендра Моди, вице-президент США Камала Харрис и другие.

В перечень "Кумиров" попали британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл, теннисистка Наоми Осака, певица Бритни Спирс и прочие фигуры.