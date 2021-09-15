Традиция убивать: более 1400 дельфинов забили рыбаки на Фарерских островах

В рамках традиционной охоты на дельфинов рыбаки Фарерских островов забили 1428 особей этих животных, приведя в ужас не только защитников природы, но и местных жителей. Как отмечает BBC, подобные цифры являются чуть ли не рекордными для здешних мест.

Местные рыбаки загнали стаю белобоких дельфинов в большой фьорд на пляже Скалаботнур, где животных забили ножами. Туши вытащили на берег и раздали местным жителям. Фотографии с бойни облетели интернет: на них видно, как вода у самого берега окрасилась кровью от тел аккуратно выложенных на песке дельфинов.

Эта многовековая традиция называется "гриндадрап" и подразумевает охоту на морских млекопитающих. Защитники природы уже много лет бьются за то, чтобы местные власти запретили столь ужасающие обычаи.

По словам Бьярни Миккельсен, местного морского биолога, рыбаки в этот раз зарубили рекордное число дельфинов. Другие антирекорды были зафиксированы в 1940 году - 1200 особей, в 1879 году - 900 особей, в 1873 году - 856 особей и 854 особи в 1938 году.

Масштабы ловли поразили даже Фарерскую ассоциацию китобойного промысла, по мнению которой, произошедшее может негативно сказаться на имидже Фарер во всем мире, сообщает телеканал DR. Местные жители тоже не остались равнодушными, заполонив социальные сети гневными комментариями.