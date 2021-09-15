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15.09.2021 11:41
Рубрика: Общество

Тридцать лет назад в России впервые позвонили по сотовому телефону

Текст: Сергей Птичкин
Российская газета - Неделя № 211(8562)
Год 1991-й у многих связан только с ГКЧП. И мало кто помнит, что 9 сентября того же года состоялся первый в истории страны разговор по мобильному телефону, положивший начало бурному развитию такой связи в нашей стране.
Анатолий Собчак общается по сотовому с мэром Сиэтла. Начало всеобщей "мобилизации" России. Фото: Юрий Белинский / Фотохроника ТАСС Анатолий Собчак общается по сотовому с мэром Сиэтла. Начало всеобщей "мобилизации" России. Фото: Юрий Белинский / Фотохроника ТАСС
Анатолий Собчак общается по сотовому с мэром Сиэтла. Начало всеобщей "мобилизации" России. Фото: Юрий Белинский / Фотохроника ТАСС

В то время, когда мобильная телефонная связь на Западе вовсю развивалась, в нашей стране о ней простые граждане и не слышали. К тому же многие технологии и элементную базу для создания сотовой сети нельзя было купить за границей из-за инициированного США в рамках Координационного комитета по экспортному контролю запрета поставок в СССР высокотехнологичного оборудования.

Фото: iStock
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Ситуация изменилась лишь в самом конце 1980-х годов, когда на волне перестройки и улучшения отношений между странами министр связи СССР Геннадий Кудрявцев стал вести переговоры с американскими телекоммуникационными компаниями об их участии в модернизации отрасли. Американская компания US West, будучи заинтересованной в выходе на советский телекоммуникационный рынок, помогла снять часть ограничений на поставки в СССР передовых технологий связи.

Первый звонок по сотовому телефону в России 9 сентября 1991 года сделал мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак, который пару минут общался на английском языке с мэром Сиэтла Норманом Райсом. С этого разговора и началась история отечественной сотовой связи. Звонок Собчака обслуживался первым отечественным оператором сотовой связи - компанией "Дельта Телеком", созданной в форме совместного российско-американского предприятия. Исторический звонок организовал Леонид Рейман, возглавивший в будущем Министерство связи РФ (с 1999 по 2008 год).

Во время того памятного звонка Анатолий Собчак воспользовался аппаратом фирмы Nokia Mobile Phones (Финляндия) модели Mobira MD59-NB2. Масса модели достигала трех килограммов. Сегодня трудно поверить в то, что первые мобильники были такими тяжелыми. Основными потребителями сотовой связи тогда стали крупные организации, состоятельные бизнесмены и представители иностранных компаний. Всем абонентам услуги предоставлялись по единому тарифу.

Первый разговор по сотовому телефону в России состоялся на английском языке

Количество абонентов даже через год после начала эксплуатации сети не превышало 1500 человек.

Фото: iStock
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При этом доходы оператора были значительными, так как все абоненты активно пользовались услугами компании, а тарифы по сравнению с современными были крайне высоки.

Напомним, в 1991 году подключение к мобильной сети обходилось абоненту примерно в 5000 долларов.

В эту сумму входил залог за услуги, авансовый платеж и стоимость телефонного аппарата Mobira MD59-NB2.

Стоимость минуты разговора (как за входящие звонки, так и за исходящие) составляла около одного доллара США.

Сегодня телефонные аппараты сотовой связи есть, наверное, у всех граждан не только РФ, но и СНГ. Они стали легкими и многофункциональными.

И мы не мыслим без них свою жизнь.

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